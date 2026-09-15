Россия дважды пыталась атаковать самолет Зеленского над Молдовой: что известно

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Slava Kot
Россия дважды в последние несколько недель пыталась атаковать самолет, на котором находился президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, инциденты стали частью стратегии Москвы по запугиванию украинского президента и других иностранных лидеров.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Зеленский в интервью телеканалу CBS News рассказал о двух случаях, когда Россия пыталась атаковать его самолет. Оба раза они были связаны с его перелетами президента через Молдову.
Президент связывает эти атаки с более широкой тактикой России, которая, по его мнению, должна продемонстрировать опасность не только для украинского руководства, но и для иностранных чиновников, посещающих Украину.
Зеленский также упомянул об ударе российского беспилотника по пассажирскому поезду, в котором находились иностранные чиновники. В их числе были представители руководства ЕС и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали об инциденте с дроном и самолетом Зеленского.
Также "Комментарии" писали, кто организовал покушение на Зеленского с дроном и самолетом в Молдове. Появилась неожиданная версия от политолога Майкла Наки.