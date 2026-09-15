Россия дважды пыталась атаковать самолет Зеленского над Молдовой: что известно

Россия дважды в последние несколько недель пыталась атаковать самолет, на котором находился президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, инциденты стали частью стратегии Москвы по запугиванию украинского президента и других иностранных лидеров.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский в интервью телеканалу CBS News рассказал о двух случаях, когда Россия пыталась атаковать его самолет. Оба раза они были связаны с его перелетами президента через Молдову.

"В Молдове был мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову... Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", – заявил Зеленский.

Президент связывает эти атаки с более широкой тактикой России, которая, по его мнению, должна продемонстрировать опасность не только для украинского руководства, но и для иностранных чиновников, посещающих Украину.

Зеленский также упомянул об ударе российского беспилотника по пассажирскому поезду, в котором находились иностранные чиновники. В их числе были представители руководства ЕС и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, или, наоборот, знали — я ведь им не доверяю. Думаю, они знали. В поезде находились европейцы, американцы, большая делегация, и они нанесли удар", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали об инциденте с дроном и самолетом Зеленского.

Также "Комментарии" писали, кто организовал покушение на Зеленского с дроном и самолетом в Молдове. Появилась неожиданная версия от политолога Майкла Наки.