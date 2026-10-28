РФ требует отката НАТО на уровень 1997 года: Зеленский рассказал о ловушке Путина

Владимир Зеленский призвал союзников не обсуждать масштабные гарантии безопасности для России, пока не определены условия завершения войны против Украины и реальные гарантии для Киева. По мнению украинского президента, за заявлениями Москвы о собственной безопасности могут стоять гораздо более широкие требования, затрагивающие всю архитектуру европейской обороны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Общаясь с журналистами, Зеленский отметил, что российское руководство неоднократно возвращалось к идее получения гарантий на собственных условиях. Кремль, по его словам, пытается поставить вопрос таким образом, чтобы обсуждение безопасности Украины сопровождалось отдельными обязательствами перед Россией.

Президент подчеркнул, что речь может идти не только о взаимном отказе от ударов, но и о договорённостях между Москвой, США и НАТО относительно военной инфраструктуры Альянса. Подобные требования, отметил он, не являются новыми: Россия поднимала вопросы о европейской системе безопасности ещё до полномасштабного вторжения в Украину.

Зеленский предупредил, что любые решения о присутствии сил НАТО и размещении военной инфраструктуры должны принимать сами страны Альянса, а не Россия. По его мнению, уступки Москве в вопросах безопасности могут создать опасный прецедент и ослабить позиции союзников.

"Любое отступление, любой откат безопасности – это слабость для Альянса", — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что Москва не может определять, где НАТО вправе размещать свои силы.

Отдельно Зеленский обратил внимание на ранее звучавшие из Вашингтона сигналы о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе. На этом фоне, считает Киев, особенно важно не допустить, чтобы российские требования стали основой для пересмотра обязательств союзников.

Украинская позиция заключается в последовательности переговоров: сначала необходимо определить условия окончания войны и гарантии безопасности для Украины, а уже затем рассматривать другие предложения Москвы.

Главная опасность, по оценке Зеленского, состоит в том, что под лозунгом безопасности Кремль может попытаться добиться ограничений для НАТО и фактически получить влияние на решения суверенных государств.

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