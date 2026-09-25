«Путин точно не спешит»: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом по поводу реальных намерений Кремля

Российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует реального намерения завершать боевые действия против Украины. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с представителями СМИ, отвечая на вопрос, осознает ли глава Белого дома Дональд Трамп агрессивную суть политики главы Кремля. По словам украинского лидера, он лично донес эту позицию американскому коллеге во время их двусторонних переговоров.

Трамп, Зеленский и Путин

"Американский президент Дональд Трамп в своих публичных заявлениях неоднократно отмечал, — заметил Владимир Зеленский, анализируя международную риторику Вашингтона, — что как украинская, так и российская стороны стремятся к финалу этого конфликта".

В то же время глава государства акцентировал, что во время личной коммуникации четко расставил приоритеты и очертил реальное поведение Москвы, противоречащее публичным тезисам о стремлении к миру.

"У нас был разговор, и он прекрасно информирован о моем видении ситуации, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Дональд Трамп услышал непосредственно от меня: по моему глубокому убеждению, Путин совершенно не демонстрирует спешки в вопросе прекращения войны. По меньшей мере, со стороны Кремля не поступает никаких ответных сигналов".

Учитывая нежелание руководства РФ идти на реальные шаги по урегулированию ситуации, Президент Украины отметил важность экономического и политического давления на страну-агрессора. По словам Зеленского, мировое сообщество должно неукоснительно усиливать санкционные ограничения против Москвы, ведь именно это является ключевым инструментом, способным заставить Россию сесть за стол переговоров и приблизить дипломатическое завершение развязанной ею войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин после выборов подчеркнул, что цели "СВО" продолжают достигаться.