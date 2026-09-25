logo

BTC/USD

84596

ETH/USD

2704.56

USD/UAH

44.97

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент «Путин точно не спешит»: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом по поводу реальных намерений Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

«Путин точно не спешит»: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом по поводу реальных намерений Кремля

Сигналов о мире нет: Президент Украины поделился тем, как убеждал Трампа в нежелании РФ прекращать войну

25 сентября 2026, 13:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует реального намерения завершать боевые действия против Украины. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с представителями СМИ, отвечая на вопрос, осознает ли глава Белого дома Дональд Трамп агрессивную суть политики главы Кремля. По словам украинского лидера, он лично донес эту позицию американскому коллеге во время их двусторонних переговоров.

«Путин точно не спешит»: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом по поводу реальных намерений Кремля

Трамп, Зеленский и Путин

"Американский президент Дональд Трамп в своих публичных заявлениях неоднократно отмечал, — заметил Владимир Зеленский, анализируя международную риторику Вашингтона, — что как украинская, так и российская стороны стремятся к финалу этого конфликта".

В то же время глава государства акцентировал, что во время личной коммуникации четко расставил приоритеты и очертил реальное поведение Москвы, противоречащее публичным тезисам о стремлении к миру.

"У нас был разговор, и он прекрасно информирован о моем видении ситуации, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Дональд Трамп услышал непосредственно от меня: по моему глубокому убеждению, Путин совершенно не демонстрирует спешки в вопросе прекращения войны. По меньшей мере, со стороны Кремля не поступает никаких ответных сигналов".

Учитывая нежелание руководства РФ идти на реальные шаги по урегулированию ситуации, Президент Украины отметил важность экономического и политического давления на страну-агрессора. По словам Зеленского, мировое сообщество должно неукоснительно усиливать санкционные ограничения против Москвы, ведь именно это является ключевым инструментом, способным заставить Россию сесть за стол переговоров и приблизить дипломатическое завершение развязанной ею войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин после выборов подчеркнул, что цели "СВО" продолжают достигаться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости