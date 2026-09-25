«Путин точно не спешит»: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом по поводу реальных намерений Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует реального намерения завершать боевые действия против Украины. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с представителями СМИ, отвечая на вопрос, осознает ли глава Белого дома Дональд Трамп агрессивную суть политики главы Кремля. По словам украинского лидера, он лично донес эту позицию американскому коллеге во время их двусторонних переговоров.
Трамп, Зеленский и Путин
В то же время глава государства акцентировал, что во время личной коммуникации четко расставил приоритеты и очертил реальное поведение Москвы, противоречащее публичным тезисам о стремлении к миру.
Учитывая нежелание руководства РФ идти на реальные шаги по урегулированию ситуации, Президент Украины отметил важность экономического и политического давления на страну-агрессора. По словам Зеленского, мировое сообщество должно неукоснительно усиливать санкционные ограничения против Москвы, ведь именно это является ключевым инструментом, способным заставить Россию сесть за стол переговоров и приблизить дипломатическое завершение развязанной ею войны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин после выборов подчеркнул, что цели "СВО" продолжают достигаться.