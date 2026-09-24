Путин испугался: почему ударил по Киеву во время встречи Зеленского с конгрессменами США

Российский баллистический удар по Киеву произошел в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский встречался в Нью-Йорке с американскими конгрессменами. Главной темой разговора были усиление санкций против России и защита Украины от баллистических ракет. Об этом Зеленский сообщил после атаки.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, участниками встречи стали представители Палаты представителей США Брайан Фицпатрик, Майкл Квигли, Марси Каптур, Джаред Голден, Джо Уилсон и Грегори Микс. С ними обсуждался, в частности, законопроект сенатора Линдси Грэма о санкционном давлении на Россию.

"Эту войну Россия без давления не завершит", — заявил Зеленский, связывая продолжение ударов с недостаточным, по его словам, международным давлением на Москву.

Президент сообщил, что во время разговора в Киеве произошли взрывы. По его словам, среди целей российской атаки вновь оказалась гражданская инфраструктура. Зеленский перечислил жилые дома, родильный дом, объекты энергетики и логистики.

На момент его заявления было известно о двух погибших и пострадавших. На местах попаданий работали спасатели и другие экстренные службы, а в одной из поврежденных конструкций могли оставаться заблокированные люди.

Отдельно Зеленский обратился к США. По его словам, Вашингтон может усилить поддержку Украины за счет поставок средств для перехвата баллистических ракет, а также введения санкций против России и структур, помогающих ей получать доходы.

Вопрос противодействия российской баллистике для Киева остается одним из ключевых. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что для защиты украинских городов необходимы дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Таким образом, ночная атака совпала с обсуждением в Вашингтоне и Киеве именно тех инструментов, которые Украина рассматривает как ответ на российские ракетные удары: усиление ПВО и дальнейшее санкционное давление.

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