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Производить ракеты, дроны и военную технику РФ станет сложнее: какое решение принял Киев

Украина расширила ограничения против компаний и физических лиц, которых связывают с производством российского вооружения и поставками оборудования для армии РФ

24 октября 2026, 16:52
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкционные решения против организаций и лиц, причастных, по данным украинской стороны, к обеспечению российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Офис президента.

Производить ракеты, дроны и военную технику РФ станет сложнее: какое решение принял Киев

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Первый перечень включает 51 физическое лицо и 44 юридических лица, которых связывают с производством баллистических ракет и поставками необходимых компонентов. Речь идёт о продукции, используемой при создании вооружений, в том числе комплексов "Искандер", "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

Среди упомянутых организаций – Институт пластмасс имени Г. С. Петрова, корпорация "Комета", предприятие "ВитаРеактив", компания "Промэнерго", Кировский биохимический завод и Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева. По информации украинской стороны, эти структуры связаны с выпуском материалов, оборудования, измерительных систем и других компонентов, которые могут применяться в оборонной промышленности.

Ещё один блок ограничений касается 32 граждан России и 35 российских компаний. В него вошли участники цепочек поставок промышленного оборудования, электроники и сырья для предприятий российского ВПК. В частности, названы компания "Гагаринг", поставщик электронных компонентов "Вирджин-ЭК" и станкостроительное объединение "Прессмаш".

Отдельное внимание уделено предприятиям промышленной группы "РУСАЛ". Киев утверждает, что некоторые из них имеют значение для производства военной авиации, бронетехники, ракет и беспилотников.

Согласно приведённым украинской стороной данным, с апреля 2024 года по март 2025 года две структуры — "Объединённая компания РУСАЛ Торговый дом" и Тайшетский алюминиевый завод – импортировали в Россию оксид алюминия почти на 150 миллионов рублей. В заявлении отмечается, что такое сырьё используется в производственных цепочках, связанных с военной продукцией.

Новые ограничения направлены на компании и лиц, которых Украина считает частью инфраструктуры снабжения российского оборонного сектора. Подробности санкционных мер следует оценивать с учётом опубликованных официальных документов и указанных в них оснований.

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