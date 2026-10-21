После переговоров с Уиткоффом Зеленский ответил на идею переговоров США, Китая и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен участвовать в любых переговорах, затрагивающих будущее страны. По его словам, обсуждение украинских вопросов без представителей Украины неприемлемо. Об этом он сообщил 20 октября во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский напомнил о принципе, который Украина последовательно отстаивает в международных контактах: "Ничего об Украине без Украины".

По его словам, этот подход должен оставаться основополагающим при обсуждении возможных путей завершения войны и будущих гарантий безопасности.

Украинский лидер также прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи между США, Китаем и Россией. Он отметил, что не знает, какие именно вопросы стороны могли бы обсуждать в таком формате, и подчеркнул, что решение о подобных контактах остается за самими государствами.

"Я не знаю, что там за трехсторонняя встреча должна быть между Америкой, Китаем и Россией – это им решать. Но, конечно, если речь идет об Украине, о нашем будущем, то это будет приемлемо только тогда, когда мы будем за столом переговоров. Это абсолютно понятно", — заявил Зеленский.

Президент Украины отдельно указал на различие между переговорами по вопросам отношений Вашингтона, Пекина и Москвы и обсуждением украинского будущего. В первом случае страны могут самостоятельно определять формат контактов. Однако, если предметом разговора становится судьба Украины, участие Киева, по позиции Зеленского, является обязательным условием.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических обсуждений возможного завершения российско-украинской войны. Киев настаивает на том, что любые решения, способные повлиять на суверенитет, территориальную целостность и безопасность государства, не могут приниматься без его согласия.

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