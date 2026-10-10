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«Подарок Путину на день рождения»: Зеленский резко раскритиковал решение Трампа

Президент Украины заявил, что разрешение на экспорт дизельного топлива может принести Москве миллиарды долларов, которые, по его мнению, будут использованы для продолжения войны

10 октября 2026, 08:07
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на решение администрации Дональда Трампа снять ограничения, позволяющие России экспортировать дизельное топливо. Украинский лидер назвал этот шаг фактическим подарком Владимиру Путину на день рождения и предупредил о возможных финансовых последствиях для Украины.

«Подарок Путину на день рождения»: Зеленский резко раскритиковал решение Трампа

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В телефонном интервью американскому изданию Axios Зеленский выразил разочарование действиями Вашингтона. По его оценке, предоставление России дополнительных возможностей для экспорта энергоресурсов способно увеличить доходы российского государства в момент, когда дипломатические усилия официально направлены на поиск путей завершения войны.

"Знаете, это выглядит как подарок Путину на день рождения. Это выглядит совершенно ужасно", — заявил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что дополнительные поступления от продажи дизельного топлива могут укрепить финансовые возможности Москвы. По его словам, речь идёт о потенциально значительных суммах – от миллионов до миллиардов долларов.

"И именно в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка даёт России возможность экспортировать дизельное топливо", — отметил глава украинского государства.

Он также выразил убеждение, что полученные средства будут направлены на продолжение военных действий и позволят России поддерживать свою военную кампанию.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне обсуждения американской политики в отношении российских энергетических доходов и перспектив переговоров о завершении войны. Для Киева ослабление ограничений на экспорт топлива представляет особую проблему: дополнительные доходы России могут осложнить усилия Украины по сдерживанию российской агрессии.

При этом конкретные финансовые последствия решения, его условия и объём возможных дополнительных доходов требуют отдельной оценки. На момент заявления Зеленский сосредоточился прежде всего на политическом сигнале, который, по его мнению, Вашингтон посылает Москве.

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Источник: https://www.axios.com/2026/10/09/exclusive-zelensky-putin-trump-diesel-deal
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