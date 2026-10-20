Перехватчики, раннее предупреждение и связь: о чем договорились Зеленский и Рубио

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский провел результативные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны сосредоточились на критически важных оборонных и дипломатических вопросах.
Владимир Зеленский и Марко Рубио. Фото из открытых источников
В ходе разговора лидеры выделили три ключевых приоритета для укрепления украинской безопасности. Первоочередной потребностью остается защита неба от вражеских ракет.
Кроме систем противовоздушной обороны стороны обсудили вопросы разведки и технологического обеспечения.
Все оборонные договоренности, как подчеркнул Зеленский, реализуются параллельно политическому треку.
Политики договорились поддерживать регулярный контакт и провести следующий разговор для актуализации статусов в ближайшее время.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Госсекретарь США Марко Рубио официально опроверг заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы ставил на паузу передачу критически важной разведывательной информации Киеву. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что взаимодействие в сфере безопасности продолжается в штатном режиме. В то же время, он прокомментировал инцидент, о котором ранее сообщали журналисты, когда массированный баллистический удар по столице Украины произошел без традиционного заблаговременного оповещения со стороны американских партнеров.