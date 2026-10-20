Перехватчики, раннее предупреждение и связь: о чем договорились Зеленский и Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский провел результативные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны сосредоточились на критически важных оборонных и дипломатических вопросах.

Владимир Зеленский и Марко Рубио. Фото из открытых источников

"Говорил с Марком Рубио, и это было предметно – по тем вопросам, которые имеют значение", – сообщил Глава государства. По его словам, американская сторона продемонстрировала четкую позицию и готовность к всесторонней поддержке.

В ходе разговора лидеры выделили три ключевых приоритета для укрепления украинской безопасности. Первоочередной потребностью остается защита неба от вражеских ракет.

"Первое — это перехватчики против баллистики, которые нужны для защиты жизней", — подчеркнул Зеленский.

Кроме систем противовоздушной обороны стороны обсудили вопросы разведки и технологического обеспечения.

"Второе – раннее предупреждение о российских атаках баллистики, что является жизненно важным", – отметил Президент, добавив, что третьим пунктом переговоров стала связь: "Третье – ситуация вокруг Старлинку/Старшилду, которую нужно восстановить".

Все оборонные договоренности, как подчеркнул Зеленский, реализуются параллельно политическому треку.

"Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить эту ужасную войну и постоянные убийства людей", – резюмировал Президент Украины, поблагодарив Марко Рубио и весь американский народ за конструктив и преданность справедливым подходам.

Политики договорились поддерживать регулярный контакт и провести следующий разговор для актуализации статусов в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Госсекретарь США Марко Рубио официально опроверг заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы ставил на паузу передачу критически важной разведывательной информации Киеву. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что взаимодействие в сфере безопасности продолжается в штатном режиме. В то же время, он прокомментировал инцидент, о котором ранее сообщали журналисты, когда массированный баллистический удар по столице Украины произошел без традиционного заблаговременного оповещения со стороны американских партнеров.



