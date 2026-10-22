Переговоры Украины, США и России могут начаться до ноября: Зеленский раскрыл детали

Украина получила от Соединенных Штатов информацию о том, что Россия поддерживает проведение трехсторонней встречи с участием представителей Киева, Вашингтона и Москвы на техническом уровне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что украинская сторона готова приступить к переговорам как можно скорее.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, американская сторона выступает за скорейшую организацию встречи, и Киев поддерживает эту инициативу. При этом окончательные дата и время переговоров пока не определены. Как отметил Зеленский, встреча должна состояться не позднее начала ноября.

Главная задача технических консультаций – приблизить завершение войны и подготовить условия для возможной встречи лидеров Украины, США и России. Украинская сторона намерена обсуждать широкий круг вопросов, включая прекращение огня, энергетическое перемирие, гуманитарные инициативы и возвращение военнопленных.

"Мы будем поддерживать предложения как о прекращении огня, так и о завершении войны, о перемирии в энергетической сфере, о любых гуманитарных инициативах, о возвращении пленных", — заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что дальнейший прогресс требует политического диалога на высшем уровне. По его мнению, необходимо организовать встречу руководителей трех государств, чтобы перейти от технических консультаций к обсуждению ключевых условий урегулирования.

Отдельно украинский лидер настаивает на участии Европы в будущем переговорном процессе. Он объяснил это тем, что возможные договоренности будут затрагивать не только прекращение боевых действий, но и гарантии безопасности Украины, восстановление страны и дальнейшую поддержку со стороны европейских партнеров.

Пока речь идет о подготовке переговоров, а не о достигнутом соглашении. Неизвестно, какие конкретные условия готова обсуждать российская сторона и удастся ли участникам согласовать повестку встречи.

Тем не менее возможные трехсторонние консультации могут стать следующим этапом дипломатических усилий по поиску выхода из войны. Киев заявляет о готовности обсуждать различные инициативы, но подчеркивает важность участия Украины и Европы в принятии решений о будущем страны.

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