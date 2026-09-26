Откладывать больше нельзя: с каким требованием Зеленский обратился к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа реализовать предусмотренный американским законодательством пакет жестких санкций против России. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале на фоне продолжающихся российских ударов по Украине.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский подчеркнул, что международные партнеры должны учитывать: российская эскалация продолжается ежедневно. По его словам, если Москва выбирает более жесткую тактику ведения войны, ответ международного сообщества также должен становиться сильнее.

"Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэма по России и всем, кто поддерживает ее войну финансово", — заявил украинский президент.

Речь идет о санкционном законодательстве, которое связывают с инициативой покойного сенатора Линдси Грэма. Его положения предусматривают усиление экономического давления на Россию, а также меры против государств и компаний, которые помогают Москве обходить ограничения.

Одновременно Зеленский обратился к руководству Евросоюза. Он призвал президента Европейского совета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подготовить новые европейские санкции против России.

Отдельно украинский президент призвал западных партнеров не исключать российских олигархов из действующих санкционных списков и расширять ограничения на торговлю с Россией.

По словам Зеленского, ограничения должны сохраняться до прекращения российской войны против Украины. В Киеве считают, что синхронное усиление санкционного давления способно увеличить цену продолжения агрессии для Москвы.

Таким образом, Украина ожидает от США и ЕС не только сохранения действующих ограничений, но и новых шагов против России и ее экономических партнеров. Зеленский связывает усиление санкционного давления с необходимостью остановить дальнейшую эскалацию войны.

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