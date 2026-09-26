Откладывать больше нельзя: с каким требованием Зеленский обратился к Трампу

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа реализовать предусмотренный американским законодательством пакет жестких санкций против России. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале на фоне продолжающихся российских ударов по Украине.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Зеленский подчеркнул, что международные партнеры должны учитывать: российская эскалация продолжается ежедневно. По его словам, если Москва выбирает более жесткую тактику ведения войны, ответ международного сообщества также должен становиться сильнее.
Речь идет о санкционном законодательстве, которое связывают с инициативой покойного сенатора Линдси Грэма. Его положения предусматривают усиление экономического давления на Россию, а также меры против государств и компаний, которые помогают Москве обходить ограничения.
Одновременно Зеленский обратился к руководству Евросоюза. Он призвал президента Европейского совета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подготовить новые европейские санкции против России.
Отдельно украинский президент призвал западных партнеров не исключать российских олигархов из действующих санкционных списков и расширять ограничения на торговлю с Россией.
По словам Зеленского, ограничения должны сохраняться до прекращения российской войны против Украины. В Киеве считают, что синхронное усиление санкционного давления способно увеличить цену продолжения агрессии для Москвы.
Таким образом, Украина ожидает от США и ЕС не только сохранения действующих ограничений, но и новых шагов против России и ее экономических партнеров. Зеленский связывает усиление санкционного давления с необходимостью остановить дальнейшую эскалацию войны.
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