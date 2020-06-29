Недовольных действиями Зеленского впервые стало больше, чем сторонников – опрос

Президентом Украины Владимиром Зеленским впервые недовольно большее число людей, чем тех, кто одобряет действия и заявления гаранта. Об этом свидетельствует результат опроса Киевского международного института социологии, который проводился 20-23 июня текущего года.

Участники опроса оценили действия органов власти в мае-июне этого года. Так, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского, тогда как в мае сторонников было 47%. А вот 45% опрошенных не одобряют, в мае таких было 37%.

Как отметили в КМИС, разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной. Разница составляет минус 7 процентных пунктов, согласно сообщению социологов.

Относительно оценки действий Кабмина, то 23% опрошенных в июне одобряют действия правительства (в мае - 24%), а не одобряют – 59% (в прошлом месяце – 61%). Следует отметить, что отношение украинцев к Кабмину почти не изменилось.

Работу Верховной Рады позитивно оценили 21% украинцев (в прошлом месяце было 22%), а отрицательно 62% (против 65% в мае).

Как сообщали "Комментарии" ранее, треть украинцев тоскует по Советского Союзу. Такое количество сторонников СССР показал опрос.

Напомним, владелец анонимного телеграмм-канала признался "Комментариям", что работает в интересах Зеленского.

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