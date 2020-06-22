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"Нарушил карантин в Хмельницком": Зеленский сказал, как поступит с решением суда

Президент Владимир Зеленский готов возместить любую сумму, эквивалентную штрафу, за нарушение карантина в Хмельницком, независимо от решения суда

сегодня, 15:00
Автор:

Екатерина Белоброва
"Нарушил карантин в Хмельницком": Зеленский сказал, как поступит с решением суда

Украинский гарант Владимир Зеленский готов возместить ущерб в пользу государства в эквиваленте сумме штрафа за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкую область, независимо от того, какое будет решение суда по данному инциденту. Об этом пресс-служба Офиса президента сообщает на странице в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, президент осознает меру своей вины и готов выплатить сумму, предписанную постановлением Кабмина, в добровольном порядке, даже если суд не станет привлекать его к административной ответственности.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом", - указано в сообщении, ссылаясь на слова Зеленского.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хмельницкий суд, который рассматривает дело о нарушении карантина президентом, вынужден был обратиться в Верховный суд за получением рекомендаций: судьи просят растолковать, имеют ли они право штрафовать самого главу государства.



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