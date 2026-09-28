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Нардепы ошеломлены заявлением Зеленского: требуют проверять каждое слово президента

Народный депутат Гончаренко раскритиковал Зеленского за разглашение чувствительной информации

28 сентября 2026, 14:49
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Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе разгорелся международный скандал по передаче Южной Кореи пленных военных КНДР. Недовольство вызвало то, что президент Украины Владимир Зеленский публично рассказал об этом.

Нардепы ошеломлены заявлением Зеленского: требуют проверять каждое слово президента

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о скандале. Он напомнил, что во время выступления в ООН Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее северокорейских военнопленных. В Сеуле после этого, отметил он, обвинили Украину в нарушении договоренностей о неразглашении информации и требуют извинений.

"Ну разве нужно объяснять, что эта информация — чрезвычайно чувствительная и деликатная тема? Такие вещи нельзя просто брать и озвучивать со сцены. И здесь мы снова упираемся в одну и ту же проблему — отсутствие системы", — подчеркнул политик.

Парламентарий отметил, что каждое выступление, каждая речь, каждый публичный пост президента должны проходить соответствующую проверку. МИД, Минобороны или другое профильное ведомство должно четко понимать, что именно и в каком контексте можно говорить публично. Особенно, подчеркнул он, когда речь идет о международных отношениях или военной информации.

"Нельзя рассказывать все, что хочется или что в этот момент пришло в голову. Так государство не работает. Я вообще постоянно задаю себе вопрос: как мы до сих пор не развалились, глядя на то, как всем этим руководят? Потому что институты, которые строились в государстве годами и заложены давно, до сих пор продолжают работать и как-то еще держат все это. Но с каждым днем ​​это все больше разрушается”, — отметил политик.

Нардеп подчеркнул, что сегодня возник очередной дипломатический скандал с Южной Кореей. Но сколько возможностей, поинтересовался он, Украина уже потеряла из-за того, что кому-то захотелось что-нибудь сказать.

"Сколько помощи, поддержки от этой страны мы потеряли? Это точно того стоило?", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое оправдание Зеленского шокировало.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02PRt2Cj7887B3KRyWqwS78cKPwaeUgdBesWunQnd9bjerJRHJ8ubNTkkpDWtFTb8dl
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