Нардепы ошеломлены заявлением Зеленского: требуют проверять каждое слово президента

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Кречмаровская Наталия
На прошлой неделе разгорелся международный скандал по передаче Южной Кореи пленных военных КНДР. Недовольство вызвало то, что президент Украины Владимир Зеленский публично рассказал об этом.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о скандале. Он напомнил, что во время выступления в ООН Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее северокорейских военнопленных. В Сеуле после этого, отметил он, обвинили Украину в нарушении договоренностей о неразглашении информации и требуют извинений.
Парламентарий отметил, что каждое выступление, каждая речь, каждый публичный пост президента должны проходить соответствующую проверку. МИД, Минобороны или другое профильное ведомство должно четко понимать, что именно и в каком контексте можно говорить публично. Особенно, подчеркнул он, когда речь идет о международных отношениях или военной информации.
Нардеп подчеркнул, что сегодня возник очередной дипломатический скандал с Южной Кореей. Но сколько возможностей, поинтересовался он, Украина уже потеряла из-за того, что кому-то захотелось что-нибудь сказать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое оправдание Зеленского шокировало.