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На фоне информации о подготовке РФ к вторжению Зеленский обратился к бизнесу

Президент отметил, что в концентрации российских войск у украинской границы он не видит ничего необычного

сегодня, 12:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Cкопление российских войск украинской границы не есть чем-то новым и не может удивлять. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с безопасностью в Украине на встрече с представителями деловых кругов, сообщает пресс-служба Офиса президента. 

На фоне информации о подготовке РФ к вторжению Зеленский обратился к бизнесу

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что силовое давление России, концентрация войск – это психологический приём, который Россия использует с 2014 года. 

"Мы считаем, что скопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Относительно того, есть ли риски, — риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", — сказал Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, та ситуация, которая есть сегодня на украино-российской границе не может составлять проблем для бизнеса. Предприниматели должны понимать, что их бизнесу ничего не угрожает.

При этом Зеленский отметил, Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий. В частности, проводятся плановые учения, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войска. Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого-либо, кроме военных.

"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных", – заверил президент.

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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-na-zustrichi-z-chlenami-yeba-najkrashe-sho-biznes-72789
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