На фоне информации о подготовке РФ к вторжению Зеленский обратился к бизнесу

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Кравцев Сергей
Cкопление российских войск украинской границы не есть чем-то новым и не может удивлять. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с безопасностью в Украине на встрече с представителями деловых кругов, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что силовое давление России, концентрация войск – это психологический приём, который Россия использует с 2014 года.
Глава украинского государства подчеркнул, та ситуация, которая есть сегодня на украино-российской границе не может составлять проблем для бизнеса. Предприниматели должны понимать, что их бизнесу ничего не угрожает.
При этом Зеленский отметил, Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий. В частности, проводятся плановые учения, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войска. Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого-либо, кроме военных.
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