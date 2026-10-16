На дизеле все не закончится: Зеленский предупредил о новых энергетических договоренностях США с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном расширении энергетического сотрудничества между США и Россией. По его мнению, после договоренностей о закупке российского дизельного топлива следующей темой может стать газ. Об этом украинский лидер заявил, комментируя перспективы отношений Вашингтона и Москвы.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский поставил вопрос о том, кому достанутся доходы от подобных соглашений и на какие цели Россия сможет направить полученные средства. Он выразил сомнение, что дополнительные деньги будут использованы для восстановления Украины или ее поддержки.

"Возможно, следующей будет сделка по газу. Кто получит деньги, кто их потратит и на что? Не на восстановление Украины. Я думаю, что не на поддержку нас. Я думаю, что все пойдет наоборот", — заявил президент.

По словам Зеленского, увеличение российских энергетических доходов может предоставить Кремлю дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины. Именно поэтому Киев, подчеркнул он, не может поддерживать решения, которые приведут к наращиванию финансирования российской стороны.

"И именно поэтому мы не можем поддерживать увеличение финансирования для России", — добавил глава государства.

Заявление украинского президента отражает опасения Киева относительно возможного смягчения экономического давления на Москву. Энергетические сделки имеют особое значение, поскольку экспорт нефти и газа остается одним из источников доходов российского бюджета.

При этом слова Зеленского о возможном газовом соглашении следует рассматривать именно как прогноз. В приведенном заявлении не сообщается о заключении новой сделки между США и Россией или о согласованных параметрах потенциального соглашения.

Для Украины принципиальное значение имеет то, не приведут ли изменения в энергетической политике Вашингтона к росту финансовых возможностей России. Если сотрудничество расширится, вопрос о его последствиях для санкционного давления и безопасности Украины может стать новым источником разногласий между Киевом и американскими партнерами.

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