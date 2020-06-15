Как в "Поле Чудес": какие подарки получил Зеленский за год своего президентства

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Екатерина Белоброва
За первый год своего правления Владимир Зеленский получил множество различных подарков, как от прибывающих в Киев иностранных делегатов, так и будучи самому в разъездах с рабочими визитами. Чаще всего украинский гарант получает в качестве подарка книгу, картину или сувенир, о чем передает "112 канал".
При этом пресса отмечает, что Зеленский получал и более необычные подарки, чем традиционные презенты, которые лидеры разных стран вручают друг другу в качестве комплиментарного жеста.
Например, среди прочего, в коллекции подарков украинского президента за первый год появились:
Отметим, что все эти презенты один раз в год передаются в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Эстонии сделала своему украинскому коллеге неординарный подарок, когда он прибыл в Таллин для знакомства с ней и построения сотрудничества.
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