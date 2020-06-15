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Как в "Поле Чудес": какие подарки получил Зеленский за год своего президентства

Президенту Владимиру Зеленскому чаще всего дарят предметы искусства, но есть и более диковинные презенты от коллег по всему миру

сегодня, 17:54
Автор:

Екатерина Белоброва
Как в "Поле Чудес": какие подарки получил Зеленский за год своего президентства

За первый год своего правления Владимир Зеленский получил множество различных подарков, как от прибывающих в Киев иностранных делегатов, так и будучи самому в разъездах с рабочими визитами. Чаще всего украинский гарант получает в качестве подарка книгу, картину или сувенир, о чем передает "112 канал".

При этом пресса отмечает, что Зеленский получал и более необычные подарки, чем традиционные презенты, которые лидеры разных стран вручают друг другу в качестве комплиментарного жеста.

Например, среди прочего, в коллекции подарков украинского президента за первый год появились:

  • дозиметр, полученный во время рабочей поездки на ЧАЭС;
  • велосипед Ampler – подарок от президента Эстонии;
  • маска для сна (во время визита в Эстонскую Республику);
  • мешочки с горохом нут и с семенами кориандра, которые подарили во время визита в Турецкую Республику.


Отметим, что все эти презенты один раз в год передаются в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Эстонии сделала своему украинскому коллеге неординарный подарок, когда он прибыл в Таллин для знакомства с ней и построения сотрудничества. 




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Источник: https://112.ua/politika/maska-dlya-sna-i-tureckie-meshochki-s-nutom-chto-darili-zelenskomu-vo-vremya-zarubezhnyh-vizitov-539495.html
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