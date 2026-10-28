Кадровые поиски Зеленского: Палиса, Гройсман и Кубраков отказались от предложений Президента

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности сложных кадровых перестановок в дипломатическом корпусе и столичном руководстве. В ходе общения с представителями СМИ глава государства назвал политиков и военных, чьи кандидатуры официально рассматривались на должность главы украинского посольства в Соединенных Штатах Америки.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Среди основных претендентов на дипломатическую миссию в Вашингтоне фигурировали бывший премьер Юлия Свириденко, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также известный военный командир, заместитель председателя ОП Павел Палиса. Президент дал высокую оценку профессиональным качествам последнего.

"Палиса могла бы стать хорошим кандидатом на должность посла Украины в США, — отметил Владимир Зеленский, объясняя журналистам логику выбора этой кандидатуры, — благодаря американскому образованию, знанию языка и опыта в военных вопросах. Кроме того, его знает Дональд Трамп".

Несмотря на серьезность предложения, военнослужащий решил остаться в рядах сил обороны. По словам главы государства, Палиса категорически отказался менять поле боя на дипломатический кабинет и настойчиво попросил вернуть его на фронт в свою бригаду. Поэтому консультации по назначению нового дипломатического представителя в Штатах будут продолжаться и в дальнейшем, а перед утверждением финального решения президент ожидает исчерпывающие досье относительно новых кандидатов от СБУ и НАБУ.

Параллельно с дипломатическим треком власти пытаются разрешить кризис руководства в столице накануне холодов. Владимир Зеленский рассказал, что предлагал возглавить Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману, экс-вице-премьеру Александру Кубракову и бывшему руководителю Агентства восстановления Сергею Сухомлину. Однако все трое политиков ответили отказом.

На фоне этих отказов и в целях оперативной защиты столичной инфраструктуры президент обратился к главе правительства.

"Я просил премьера Корецкого, — подчеркнул Зеленский, очерчивая планы антикризисного менеджмента, — собрать специальный кабинет, куда могли войти менеджеры по бизнесу, чтобы подготовить Киев к зиме".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде бьют тревогу из-за сложных дипломатических отношений с Южной Кореей и США.