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Херсонские журналисты проиллюстрировали визит Зеленского в область рисунком семилетней девочки

Херсонских журналистов не пустили на встречу к Владимиру Зеленскому во время его визита в область

сегодня, 20:41
Автор:

Татьяна Веремеева
Херсонские журналисты проиллюстрировали визит Зеленского в область рисунком семилетней девочки

Журналисты херсонского издания "ПИК" в ответ на то, что их не пустили на встречу с президентом Владимиром Зеленским, опубликовали шуточную новость.

Издание написало, что президент Украины во время визита в Херсонскую область 26 июня посетил Херсонский морской порт. Там же глава государства подписал некий документ. "Об этом "ПИК" сообщила семилетняя девочка, которую в Херсонской ОГА пригласили на встречу с президентом. Девочка поделилась с редакцией рисунком, который сделала во время этой встречи", – написали журналисты.


Ранее "Комментарии" писали, что правоохранительные органы задержали в Винницкой области группу мошенников, которые требовали у одного из предпринимателей долг в размере миллиона ста тысяч гривен. Злоумышленники выдавали себя за советника президента Украины Владимира Зеленского, генерала Службы безопасности Украины и члена антикоррупционной общественной организации. Они угрожали "проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса", если предприниматель откажется заплатить нужную сумму.


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