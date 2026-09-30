Готовые вопросы уже не пройдут: эксперт резко обратился к Зеленскому из-за громкого требования украинцев



















Петиция с призывом провести пресс-конференцию президента Владимира Зеленского для независимых СМИ уже набрала около 25 тысяч подписей. Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил , что теперь интересна реакция украинских властей на эту инициативу.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, потенциальная пресс-конференция может стать площадкой для вопросов, которые не всегда звучат во время официальных мер главы государства. В то же время, Голобуцкий предположил, что вопросы доступа журналистов к информации и возможным эксклюзивным материалам могут влиять на характер взаимодействия отдельных медиа с властями.

"Зеленский не любит отвечать на острые вопросы, а их накапливалось. Западные журналисты, они все же должны понимать, их интересуют несколько иные темы", — заявил Голобуцкий.

Политтехнолог также обратил внимание на роль международных медиа, работающих в Украине. По его мнению, западные журналисты могут поднимать вопросы, связанные не только с войной, но и с внутренней политикой, работой власти и проблемами государственного управления.

Голобуцкий считает, что для Украины в условиях войны важно сохранять доверие международной аудитории. Именно поэтому, по его оценке, публичная дискуссия по поводу работы власти и острые вопросы журналистов могут иметь значение и для внешнего восприятия Украины.

"Нормальные западные журналисты понимают, что Украина так в беде, что показывать низость и коррумпированность нашей власти — это точно не добавлять баллов в поддержку Украины", — сказал Голобуцкий.

Портал "Комментарии" уже писал , что встреча Трампа и Си окончательно похоронила надежды на мир в Украине: раскрыт циничный план Пекина.