Это не разведданные: Зеленский назвал главный фактор, по которому Киев сильно зависим от США

Украина получает разведывательную информацию от десятков стран, однако данные о пусках баллистических ракет ей предоставляют Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, за время полномасштабной войны Украина выстроила широкую систему международного обмена разведданными. В сотрудничестве участвуют многие партнеры, которые помогают Киеву получать сведения, необходимые для оценки ситуации и защиты страны.

"Разведывательными данными с нами делятся многие страны – речь идет о десятках стран. Мы наладили такую работу за время войны", — отметил Зеленский.

Он назвал эту помощь существенной, отдельно выделив информацию о баллистических ракетах. По словам президента, сведения непосредственно о пусках таких ракет Украина получает от США.

"По баллистике, именно данные о выходах баллистики, эту информацию мы получаем от Соединенных Штатов Америки. Как видите, есть много вызовов, связанных именно с баллистикой", — заявил украинский лидер.

Эти данные имеют особое значение для своевременного обнаружения ракетной угрозы и организации реагирования на нее. Возможности предупреждения зависят от скорости поступления информации, качества наблюдения и способности украинских служб оперативно использовать полученные сведения.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает искать способы стать максимально независимой в вопросах безопасности и разведки. При этом он напомнил, что Киев неоднократно выражал благодарность американским партнерам за предоставляемую информацию.

Заявление президента прозвучало на фоне дискуссий о роли США в поддержке Украины. Оно показывает, что сотрудничество с Вашингтоном остается важным даже при наличии других международных источников разведданных.

Вместе с тем Зеленский не уточнил, какие именно технические возможности могли бы заменить американскую информацию о баллистических пусках и в какие сроки Украина сможет снизить зависимость от нее. Поэтому вопрос самостоятельного предупреждения ракетных атак остается одним из существенных вызовов для украинской обороны.

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