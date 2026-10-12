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«Это голод»: Зеленский предупредил о масштабном агрокризисе из-за блокады Россией Черного моря

«Все говорят о дизеле и забывают о зерне»: Зеленский призвал предотвратить глобальный кризис

12 октября 2026, 14:39
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Недилько Ксения

Украина не фиксирует никаких реальных намерений или практических действий со стороны Российской Федерации, свидетельствующих о ее желании прекратить боевые действия или снизить уровень напряжения. Напротив, кроме ежедневного военного и энергетического давления, Кремль сознательно создает предпосылки для масштабной мировой катастрофы в другой критической сфере – продовольственной безопасности. Об этом во время своего выступления и панельных дискуссий на Варшавском форуме безопасности заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Это голод»: Зеленский предупредил о масштабном агрокризисе из-за блокады Россией Черного моря

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что международное сообщество пока слишком сильно сфокусировано на топливных вопросах, игнорируя не менее опасные глобальные вызовы.

"Мы не видим сейчас сигналов от России, что они хотят окончания войны, — констатировал украинский лидер, обращая внимание мировых лидеров на отсутствие базовых шагов по урегулированию конфликта. — Мы не видим элементарных шагов по деэскалации. Все говорят о дизеле и забывают о зерне".

По прогнозам Зеленского, если ситуация в акватории Черного моря не изменится в ближайшее время, мир окажется на пороге жесткого дефицита продовольствия. Последствия полной блокады судоходства со стороны российского флота станут очевидными уже через месяц или два, когда международное сообщество начнет активно обсуждать глобальный агрокризис. Президент напомнил, что Украина традиционно остается гарантом стабильности для многих регионов, поскольку экспортирует миллионы тонн агропродукции именно на эти рынки, искусственно отрезанные сейчас врагом. Следовательно, недостаток продуктов питания остро ощутят страны Африканского континента, отдельные азиатские государства и Ближний Восток.

Глава государства также отметил, что географическое положение некоторых ключевых партнеров мешает им полноценно оценить масштабы продовольственной угрозы, из-за чего акценты в переговорах смещаются.

"Соединенные Штаты этого не чувствуют, потому и вопрос идет только об энергетике, — объяснил Зеленский специфику восприятия вызовов в Вашингтоне, призвав к более широкому взгляду на последствия российской агрессии. – Это еще один вызов. Это голод. И он может быть во многих странах".

Резюмируя свое выступление на площадке безопасности в Польше, Президент Украины призвал лидеров действовать на опережение, просчитывая риски для всего человечества. По его мнению, мировые государства должны думать обо всем и обо всех, поскольку все мы живем на одной планете, а у международных институтов достаточно рычагов, чтобы остановить много разных кризисов еще перед их началом и вовремя предотвратить масштабные вызовы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лавров и Песков цинично заблокировали идею 60-дневного прекращения огня.



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