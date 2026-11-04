Энергетический кризис в Украине: кому Зеленский выставил жесткое требование

Ситуация с энергоснабжением в Украине остается напряженной из-за российских атак на инфраструктуру. На фоне продолжающихся восстановительных работ президент Владимир Зеленский потребовал проверить предприятия, которые отстают от графиков ремонта и восстановления.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, государственные органы, областные и местные власти должны действовать максимально оперативно. Это касается не только государственных, но и частных компаний, обеспечивающих население электричеством, теплом и водой.

Зеленский поручил правительству и правоохранительным органам до конца дня подготовить перечень мер, которые позволят наладить полноценное взаимодействие с предприятиями, не справляющимися с восстановительными работами. Президент объяснил, что повторные удары и постоянные воздушные тревоги существенно усложняют ремонт и увеличивают его сроки.

При этом, как отметил глава государства, необходимые резервы оборудования уже сформированы. Это должно позволить начинать восстановление после каждого нового обстрела без лишних задержек.

Особенно тяжелой президент назвал ситуацию в Киеве, где жители и предприятия часами остаются без электричества и воды. Серьезные проблемы также наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях, а также на Донбассе.

На юге страны сохраняются очереди и экстренные отключения электроэнергии. Власти, по словам Зеленского, должны обеспечить максимально слаженную работу всех ответственных структур, чтобы ускорить восстановление критической инфраструктуры.

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