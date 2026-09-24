Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими размышлениями по поводу будущего после завершения боевых действий и окончания президентского срока. Во время общения с журналистами в подкасте издания WSJ, отвечая на вопрос о методах борьбы со стрессом, глава государства признался, что не уверен в своей способности преодолевать психологическое давление.

Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский

"Мы стараемся выполнять свои обязанности таким образом, – отметил Владимир Зеленский, – чтобы даже не просто заслужить уважение граждан. Главное, чтобы после завершения войны и этой каденции ты мог остаться жить на Родине".

Президент также откровенно признал, что в условиях военного положения избежать промахов невозможно.

"Учитывая все мои ошибки, которых во время войны делается очень много, — подчеркнул Зеленский, — хочется просто свободно передвигаться по улицам, не сталкиваясь с желанием людей убить тебя или с их ненавистью".

На эти соображения гаранта остро отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. В своем сообщении политик убежден, что для достижения такой цели действующей власти нужно было действовать совсем иначе, причем начинать изменения стоило гораздо раньше.

По словам нардепа, чтобы не вызвать возмущения у общества, недопустимо относиться к собственным гражданам как к "скоту", закрывая глаза на случаи насилия, унижений и похищений, которые игнорируются годами. Кроме того, Гончаренко отметил важность искоренения коррупции в ближайшем окружении лидера страны. Он отметил, что соратники не должны присваивать миллионы государственных средств и после этого беспрепятственно уезжать на зарубежные курорты.

"Ну и наверняка просто необходимо прекратить врать людям", — резюмировал депутат, добавив, что время для исправления ситуации и возвращения доверия, по его мнению, уже практически потеряно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что международная коалиция в составе 51 страны-члена Организации Объединенных Наций выступила с мощным консолидированным заявлением в защиту суверенитета и безопасности Украины. Текст заявления, распространенный Министерством иностранных дел Украины, содержит безапелляционные требования к Москве об остановке боевых действий, возвращении похищенных граждан и гарантировании мировой продовольственной стабильности.



