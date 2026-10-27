Беседа после Путина: Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии требования к РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные телефонные консультации с Президентом Финляндии Александром Стуббом и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере сразу после их прямой беседы с российским руководителем.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Эти переговоры стали продолжением масштабных международных консультаций по урегулированию конфликта.

"Говорил с Президентом Финляндии Александром Стуббом и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам их сегодняшнего звонка с российским руководителем и в продолжении наших дискуссий в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО", – сообщил Глава государства.

Он выразил благодарность европейским лидерам за политическую активность:

"Благодарен за детальный бриф и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнерами мирных усилий".

Во время общения с Кремлем руководители североевропейских стран выдвинули жесткие требования по прекращению ударов по критическим объектам Украины.

"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по нашей энергетике и инфраструктуре", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стороны скоординировали следующие шаги на международной арене. По словам Президента, лидеры "обсудили подготовку трехсторонней встречи, которая запланирована на ноябрь на уровне команд — украинская, американская, российская". Особую роль Хельсинки и Осло в этом процессе обуславливает географический фактор:

"Финляндия и Норвегия, как граничащие с Россией страны, имеют особый интерес в правильных и надежных решениях безопасности".

Политики также уделили внимание расширению оборонного и дипломатического взаимодействия на европейском континенте. Отмечается, что во время беседы "обсудили также и различные форматы нашего взаимодействия с партнерами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, защиты и совместной безопасности".

Владимир Зеленский подытожил, что Украина и ее союзники стремятся исключительно к справедливому окончанию боевых действий и не позволят затягивать конфликт.

"Мир должен быть, деэскалация нужна, и затягивание войны Россией должно прекратиться", – резюмировал Президент Украины, поблагодарив каждое государство, которое остается на стороне Киева.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле очертили результаты разговоров Путина с европейскими лидерами.