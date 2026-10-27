Беседа после Путина: Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии требования к РФ

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные телефонные консультации с Президентом Финляндии Александром Стуббом и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере сразу после их прямой беседы с российским руководителем.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Эти переговоры стали продолжением масштабных международных консультаций по урегулированию конфликта.
Он выразил благодарность европейским лидерам за политическую активность:
Во время общения с Кремлем руководители североевропейских стран выдвинули жесткие требования по прекращению ударов по критическим объектам Украины.
Кроме того, стороны скоординировали следующие шаги на международной арене. По словам Президента, лидеры "обсудили подготовку трехсторонней встречи, которая запланирована на ноябрь на уровне команд — украинская, американская, российская". Особую роль Хельсинки и Осло в этом процессе обуславливает географический фактор:
Политики также уделили внимание расширению оборонного и дипломатического взаимодействия на европейском континенте. Отмечается, что во время беседы "обсудили также и различные форматы нашего взаимодействия с партнерами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, защиты и совместной безопасности".
Владимир Зеленский подытожил, что Украина и ее союзники стремятся исключительно к справедливому окончанию боевых действий и не позволят затягивать конфликт.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле очертили результаты разговоров Путина с европейскими лидерами.