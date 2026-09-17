Зеленский и Трамп могут договориться о перемирии: Сибига заинтриговал заявлением о переговорах

Одним из главных результатов предстоящей встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может стать договоренность об энергетическом и морском перемирии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Тоне Кайзером, сообщает Укринформ.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам Сибиги, Украина приветствует усилия США, направленные на достижение таких договоренностей. Киев считает, что при активном участии Вашингтона договориться о прекращении отдельных видов ударов вполне реально.

Речь идет сразу о двух направлениях – энергетике и Черном море. Именно эти вопросы Зеленский ранее называл среди ключевых тем, которые планирует обсудить с Трампом в ходе встречи в Нью-Йорке.

Украинская сторона уже заявляла о готовности к энергетическому перемирию. В то же время, Киев настаивает, что оно должно быть конкретным и предусматривать прекращение атак на соответствующие объекты, а не только политические заявления. Зеленский также отмечал, что стороны могут определить список объектов, которые не должны становиться целями.

Сибига подчеркнул, что Украина заинтересована в завершении войны и имеет свое видение того, как к этому двигаться. В то же время министр призвал партнеров не питать иллюзий относительно намерений России.

"Россия понимает только давление", — заявил глава украинского МИД.

Таким образом, Киев рассматривает будущий контакт Зеленского и Трампа не только как политическую встречу, но и возможность продвинуться к ограниченному прекращению огня. Удастся ли превратить эти предложения в конкретные договоренности, будет зависеть, прежде всего, от позиции Москвы и готовности США обеспечить их выполнение.

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