Зеленский: "У меня не было времени думать, доверять или не доверять Путину"

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что нормандский саммит в 2019 году стал одной из самых сложных и запутанных этапов его работы на должности гаранта, так как предусматривал переговоры непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Так, по словам Зеленского, пока проходила подготовка к встрече в Париже, у него не было времени, чтоб разобраться: стоит ли доверять Путину, или нет.

"Может быть обмен пленными, который состоялся в результате, в и не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу. А для нас большая победа - это возвращение всех наших украденных земель. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", - обозначил президент Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин отметил, что украинская власть рано или поздно прибудет в московский Кремль для переговоров, и неважно, сколько времени пройдет - это все равно неизбежно.

"Мы же не поругались с Украиной, у нас просто разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти", - добавил лидер россиян.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!