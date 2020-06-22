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Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский: "У меня не было времени думать, доверять или не доверять Путину"
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Зеленский: "У меня не было времени думать, доверять или не доверять Путину"

Президент Владимир Зеленский в интервью признался, что переговоры с Владимиром Путиным это сложная и запутанная работа

сегодня, 14:05 comments648
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский: "У меня не было времени думать, доверять или не доверять Путину"

Глава государства Владимир  Зеленский заявил, что нормандский саммит в 2019 году стал одной из самых сложных и запутанных этапов его работы на должности гаранта, так как предусматривал переговоры непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Так, по словам Зеленского,  пока проходила подготовка к встрече в Париже, у него не было времени, чтоб разобраться: стоит ли  доверять Путину, или нет.

"Может быть обмен пленными, который состоялся в результате, в и не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу. А для нас большая победа - это возвращение всех наших украденных земель. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", - обозначил президент Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин отметил, что украинская власть рано или поздно прибудет в московский Кремль для переговоров, и неважно, сколько времени пройдет - это все равно неизбежно. 

"Мы же не поругались с Украиной, у нас просто разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти", - добавил лидер россиян.


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Источник: https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukrainian-president-praises-relationship-with-trudeau-but-mum-on/
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