Зеленский назначил нового посла Украины во Франции. Кто он?

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Антон Корнилов
Президент Украины Владимир Зеленский назначили нового посла
Украины во Франции. Глава государства уволил с должности постоянного
представителя Украины при ЮНЕСКО и посла Украины во Франции Олега Шамшура и
назначил на его должность Вадима Омельченко. Об этом сообщили на сайте
президента Украины.
Политический деятель Вадим Омельченко также работает
президентом Института Горшенина, который основали в 1995 году для изучения
мировых и украинских общественных и политических процессов. В 2000-2006 году
Вадим Омельченко работал вице-президентом в корпорации "Интерпайп" Виктора
Пинчука, а также занимал должность советника спикеров Верховной Рады в
2005-2006 и 2008-2009 годах.
Ранее бывший посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил о
том, что французская компания Danone отменила скандальную рекламу йогурта Actimel с
российским актером Михаил Пореченковым, который стрелял в сторону украинцев на
Донбассе, после недовольных комментариев в социальных сетях.
Как сообщал портал "Комментарии", Франция планирует отменить
режим чрезвычайной ситуации только через месяц.
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