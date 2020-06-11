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Зеленский назначил нового посла Украины во Франции. Кто он?

Вадим Омельченко заменит на посту посла Олега Шамшура

сегодня, 23:22
Автор:

Антон Корнилов
Зеленский назначил нового посла Украины во Франции. Кто он?

Президент Украины Владимир Зеленский назначили нового посла Украины во Франции. Глава государства уволил с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО и посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на его должность Вадима Омельченко. Об этом сообщили на сайте президента Украины.

Политический деятель Вадим Омельченко также работает президентом Института Горшенина, который основали в 1995 году для изучения мировых и украинских общественных и политических процессов. В 2000-2006 году Вадим Омельченко работал вице-президентом в корпорации "Интерпайп" Виктора Пинчука, а также занимал должность советника спикеров Верховной Рады в 2005-2006 и 2008-2009 годах.

Ранее бывший посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил о том, что французская компания Danone отменила скандальную рекламу йогурта Actimel с российским актером Михаил Пореченковым, который стрелял в сторону украинцев на Донбассе, после недовольных комментариев в социальных сетях.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция планирует отменить режим чрезвычайной ситуации только через месяц.

 

 


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/2182020-34089
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