«Забивают гвозди в свой убогий политический гроб»: Оксана Марченко о санкциях СНБО (ВИДЕО)

Разрушительная критика власти Владимира Зеленского, принятых на заседании СНБО санкций и несколько громких заявлений — именно из таких составляющих было построено публичное обращение супруги народного депутата Виктора Медведчука, телеведущей Оксаны Марченко. Видеозапись выступления Марченко разлетелся украинским СМИ и Telegram -каналами.

Теперь Оксана Марченко будет в партии вместе с Виктором Медведчуком. Фото из открытых источников

Репрессивным и глупым — именно таким Оксана Марченко считает решение украинских властей о введении санкций против нее, ее мужа и еще нескольких физических лиц. По мнению телеведущей, такими действиями Зеленский и его команда занимаются забиванием гвоздей в "свой убогий политический гроб".

Обращение вышло довольно эмоциональным, полным упреков и яркой критики. Не обошлось и без громких заявлений.

"Вы заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем, и идти к нашей общей цели единым фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора", — отметила телеведущая.

Таким образом Оксана Марченко презентовала то, что отныне, с 20 февраля, становится членом партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", которую и возглавляет Виктор Медведчук. Как уверяет Марченко, она будет защищать украинский народ от "зеленого произвола".

Кроме того, известная телеведущая непосредственно обратилась и к самому президенту Владимиру Зеленскому. Марченко словно невзначай напомнила, как в 2003 году Зеленский вместе с другими своими друзьями-телевизионщиками просили у нее помощи в поиске работы. При этом женщина утверждает, что была "гостеприимной" и не осталась в стороне чужой нужды. Очевидно, сейчас Марченко не слишком довольна своим давним решением.

Следует отметить, что свое выступление Оксана Марченко оформила на двух языках. На русском почему обратилась собственно к главе государства, Кабмину и другим провластным структурам, а на украинском — к рядовым гражданам. Говоря непосредственно с населением, Оксана Марченко отметила, что санкции СНБО — война, объявленная не конкретно ей или Медведчуку, а всей Украине. По мнению телеведущей, в украинцев забрали свободу, землю, ее недра, а также планируют и забрать жилье на уровне повышения тарифов.

"Помните: с нами Бог. То кто против нас?" — подчеркнула жена Медведчука.

Интересно, что эти слова можно трактовать как недословную трактовку одного из "коронных" выражений россиян "мы русские, с нами Бог". Вероятно, в отдельной части общества подобная "драматическая" ремарка может вызвать новую волну недовольства.

Напоследок Оксана Марченко добавила, что несмотря на любые санкции, наложенные на активы ее семьи, благотворительный фонд, которым она занимается, продолжит свою работу.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как на решение Совета национальной безопасности и обороны отреагировал непосредственно сам Виктор Медведчук.

Также на портале можно узнать, что о введении санкций полагает первый президент Украины Леонид Кравчук.



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