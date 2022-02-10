Второй раунд переговоров советников нормандской четверки: к чему готовиться Украине

В четверг, 10 февраля, в Берлине в рамках поиска путей продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе состоится встреча советников глав "нормандской четверки". Какие ожидания от этой встречи? Какие есть возможности, какие опасения? Почему именно Украину склоняют к выполнению "Минска", забывая об обязанностях России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нормандская встреча. Фото: elysee.fr

Решение по Украине уже принято

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что встреча советников глав "нормандской четверки" в этот раз не сможет закончиться "ничем".

"Слишком большое давление оказывается на Украину и слишком большое напряжение создано всеми участниками процесса, включая не только РФ, но и европейских и американских партнёров, – поясняет она. – Политические вопросы безопасности на европейском континенте тесно переплетены с экономическими выгодами и перспективами, связанными с запуском "Северного потока-2", товарообменом и геополитическим перераспределением сфер влияния. Эти процессы происходят на фоне роста евроскептицизма в странах-участницах ЕС, фрагментарных и противоречивых оценок украино-российского конфликта европейскими политиками, а также нарастающего экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса".

Поэтому, подчеркивает Анна Малкина, не нужно обольщаться, что "дипломатический десант", высадившийся в Украине во второй половине января — начале февраля, руководствуется благими намерениями помощи нашей стране в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Каждый западный представитель ориентируется исключительно на национальные интересы своего государства – и пытается получить максимальные преференции от сложившегося кризиса. И сделать это за счёт Украины, – уверена Анна Малкина. – Несмотря на отсутствие достаточной информации для анализа, можно сделать вывод, что решение по Украине уже принято. Принято без Украины. "Международные партнеры" принялись дружно склонять украинскую власть к выполнению Минских договорённостей на условиях Москвы. При том, что ранее и ЕС, и США принимали аргументы украинской стороны в части невозможности проведения выборов на неподконтрольной территории, принимали опасения касательно автономного статуса ОРДЛО. Теперь всё кардинально изменилось. Сегодняшняя встреча покажет, насколько Киев понимает последствия безоговорочной дипломатической капитуляции. По состоянию на сейчас – понимает. Но нужно дождаться вечера".

Для России создание сложностей на Донбассе – возможность продавить более важные для себя темы

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко напоминает, что семь лет заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ), подвязанной под "нормандский формат", показали низкую не просто низкую результативность, а – безрезультативность.

"Ведь ТКГ создавали для урегулирования конфликта на востоке Украины. А он не урегулирован. И не мог быть урегулирован. Потому что нельзя разрывать одну войну – между Россией и Украиной – на два конфликта. Нельзя говорить только о том, что происходит на оккупированной РФ части Донецкой и Луганской областей, а об оккупации Крыма забыть", – подчеркивает эксперт.

При этом он не исключает, что какие-то подвижки в урегулировании конфликта на востоке Украины возможны.

"То же прекращения огня, обмен пленными, полноценное возобновление работы КПВВ – тут можно работать. Предыдущие периоды это показали. Но речь лишь о локальных успехах, – отмечает Павел Жовниренко. – При этом я сомневаюсь, что сейчас переговоры даже по этим вопросам завершаться хоть каким-то прорывом. Ведь для России создание сложностей на Донбассе – возможность продавить более важные для себя темы. А именно: усадить официальные Киев за стол переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" (представляя всё как украинский, а не украино-российский конфликт), принудить внести в украинское законодательство политическую часть "Минска" (особый статус, амнистия, выборы в ОРДЛО до передачи Украине контроля за границей). Весь тот набор, который не восстанавливает суверенитет Украины, а разрушает его".

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