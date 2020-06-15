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"Вступление в НАТО требует от Украины пяти новых законов", - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что необходимо Украине, чтобы стать членом НАТО

сегодня, 16:32
Автор:

Екатерина Белоброва
"Вступление в НАТО требует от Украины пяти новых законов", - Стефанишина

Для вступления в состав Североатлантического Союза Украине требуется принять пять законов, которые в НАТО выставили в качестве условия для членства. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европравда".

"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе", - уточнила она.

Она также заверила, что после получения нового статуса в НАТО, партнера с расширенными возможностями, Украина будет стремиться к членству.

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минсоцполитики готово к введению двух новых пенсионных систем.

"Предполагается, что накопительным уровнем смогут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Хочу отметить, что есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая - это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года…Также мы работаем над второй, тоже накопительной системой, но для людей в возрасте до 35 лет, которые трудятся на работах, дающих право на льготную пенсию. Мы предусматриваем в законопроекте, что профессиональная накопительная система может быть введена в 2021 году", -  сообщила глава ведомства.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/06/15/7111086/
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