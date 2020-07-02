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В России объявили результаты голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК обработал 100% бюллетеней

сегодня, 12:48
Автор:

Владимир Лавский
В России объявили результаты голосования по поправкам в Конституцию

В четверг, второго июля, Центральный избирательный комитет России обработал все 100% бюллетеней по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Поддержали поправки - 77,92% жителей страны, выступили против - 21,27%, остальные бюллетени признаны недействительными. 

По данным ЦИК, явка в этот раз составила 67,97%. Данные поправки позволяют Владимиру Путину вновь баллотироваться пост президента России, несмотря на ограничение по количеству сроков. 

Напомним, впервые во время голосования в России у избирателей была возможность электронного голосования в связи с эпидемией коронавируса. 

Самый громкий скандал случился на участке 2783 в Раменках, где аннулировали результаты голосования из-за возможного вброса бюллетеней. По данным наблюдателей, председатель местного избирательного комитета Зоя Хорошаева принесла из другого помещения пакет бюллетеней и выбросила их в урну. 

Как писали ранее "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко вслед за Путиным решил изменить конституцию своей страны. 



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