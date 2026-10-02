В Раде не скрывают очевидного: раскрыли глобальную ошибку власти в 2022 году

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский, спикер парламента Руслан Стефанчук и тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль подписали письмо НАТО о заявке на вступлении в Альянс по упрощенной процедуре. Через четыре года о членстве в НАТО упоминают не так часто, особенно после категорического отказа лидера США Дональда Трампа.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что Альянс об этом письме "узнал из телевизора".

"Если мы думаем, что такими пиар-ходами можно как-то усилить и ускорить вступление Украины в НАТО, то это глобальная ошибка. На сегодняшний день перспектива вхождения страны в Альянс, если не равны нулю, то к нему стремятся, к сожалению. Мы это с вами видим и понимаем", — отметил Разумков.

Политик отметил, что об этом говорят все международные партнеры – они даже не пытаются завуалировать это на дипломатическом языке. Просто, подчеркнул нардеп, говорят прямо – "Нет, этого не будет". А некоторые говорят: "Не будет никогда".

Народный депутат отметил, что на этом точка, и, по его мнению, ожиданий относительно НАТО на сегодняшний день уже нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия может до конца зимы пытаться максимально разрушить украинскую инфраструктуру. Военный эксперт Иван Ступак связывает это с местью за удары по российским объектам и стремлением страны-агрессоры давить на Украину из-за гражданского населения.

Ступак отметил, что у российской армии нет ожидаемого преимущества на фронте, поэтому одним из направлений давления остается тыл. Особенно уязвимым периодом он назвал зиму и указал, какие риски наибольшие.



