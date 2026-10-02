logo

BTC/USD

84379

ETH/USD

2660.86

USD/UAH

44.99

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В Раде не скрывают очевидного: раскрыли глобальную ошибку власти в 2022 году
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде не скрывают очевидного: раскрыли глобальную ошибку власти в 2022 году

Народный депутат Дмитрий Разумков прокомментировал шансы Украины на вступление в НАТО

2 октября 2026, 22:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский, спикер парламента Руслан Стефанчук и тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль подписали письмо НАТО о заявке на вступлении в Альянс по упрощенной процедуре. Через четыре года о членстве в НАТО упоминают не так часто, особенно после категорического отказа лидера США Дональда Трампа.

В Раде не скрывают очевидного: раскрыли глобальную ошибку власти в 2022 году

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что Альянс об этом письме "узнал из телевизора".

"Если мы думаем, что такими пиар-ходами можно как-то усилить и ускорить вступление Украины в НАТО, то это глобальная ошибка. На сегодняшний день перспектива вхождения страны в Альянс, если не равны нулю, то к нему стремятся, к сожалению. Мы это с вами видим и понимаем", — отметил Разумков.

Политик отметил, что об этом говорят все международные партнеры – они даже не пытаются завуалировать это на дипломатическом языке. Просто, подчеркнул нардеп, говорят прямо – "Нет, этого не будет". А некоторые говорят: "Не будет никогда".

Народный депутат отметил, что на этом точка, и, по его мнению, ожиданий относительно НАТО на сегодняшний день уже нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия может до конца зимы пытаться максимально разрушить украинскую инфраструктуру. Военный эксперт Иван Ступак связывает это с местью за удары по российским объектам и стремлением страны-агрессоры давить на Украину из-за гражданского населения.

Ступак отметил, что у российской армии нет ожидаемого преимущества на фронте, поэтому одним из направлений давления остается тыл. Особенно уязвимым периодом он назвал зиму и указал, какие риски наибольшие.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tExFcUSPYH8&t=75s
Теги:

Новости

Все новости