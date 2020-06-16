В Палате представителей официально признали Медведчука «близким другом Путина», - Telegram-канал «Новый Век»

США считают своими соперниками на мировой арене не только Россию и Китай, но и отдельных политиков, в частности, украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Так авторитетный Telegram -канал "Новый Век" прокомментировал презентацию в Палате представителей Конгресса США доклада "Усиление Америки & Противостояние глобальным угрозам".

"Предложения включают 130+ решений для того чтобы противодействовать Китаю, России и другим соперникам США", - так охарактеризовал доклад республиканец Майк Джонсон на своей официальной странице на сайте Конгресса США", - цитирует Telegram-канал.

"Новый Век" сообщает, что авторы доклада назвали главными соперниками США такие страны как Китай и Россия.

"По версии авторов доклада, Иран не является "стратегическим конкурентом", но представляет собой "значимый вызов", поскольку наносит ущерб интересам США в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене", - дополняет Telegram-канал.

Также "Новый Век" отмечает, что авторы доклада "отдельно выделили нескольких политических тяжеловесов, которые срывают планы США на мировом уровне. Это Владимир Евтушенков (Россия), Бидзина Иванишвили (Грузия) и Виктор Медведчук (Украина)".

"Причем Медведчука республиканцы прямым текстом назвали одним из "близких друзей Путина, живущих за рубежом" (Putin’s foreign cronies)", - поясняет Telegram-канал.

"Новый Век" поясняет, что "Медведчука включили в список глобальных противников США, потому именно он привлек международное внимание к биолабораториям на территории Украины, которые выполняют задачи Пентагона".

И, судя по тому, что вопрос будет рассматриваться в ООН, этот скандал а) выходит на глобальный уровень; б) далек от завершения.

Telegram-канал "Новый Век" отмечает, что скандал, иниицированный Виктором Медведчуком, больно ударил по позициям США в мире.

"Самое главное, что скандал вокруг биолабораторий Пентагона и без ООН больно ударил по позициям США", - охарактеризовал ситуацию Telegram-канал.

Из-за скандала вокруг биолабораторий Пентагона, поясняет "Новый Век", США рискуют сами получить обвинения в распространении коронавируса.

"В частности, на старте пандемии коронавируса в Вашингтоне безапелляционно назначили виновным Китай. Но теперь, когда "всплыла" информация о биолабораториях Пентагона и о том, что лаборатория в Казахстане еще в 2017 году по заказу Министерства обороны США экспериментировала с коронавирусами, США оказались в шаге от того, чтобы сменить статус обвинителя на обвиняемого", - заключил Telegram-канал "Новый Век".

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