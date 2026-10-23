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В Офисе президента фатально просчиталась: за какую ошибку заплатит вся Украина

Народный депутат Разумков рассказал, почему результаты выборов в США не изменят мгновенно ситуацию

23 октября 2026, 18:43
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Кречмаровская Наталия

Отношения Вашингтона и Киева некоторое время были достаточно напряженными – лидеры стран высказывали острые заявления. Дональд Трамп отмечал, что Украине нужно избрать нового президента, а вместо Зеленского представлять страну на переговорах должен кто-то другой. Владимир Зеленский отвечал также резко. Эксперты отмечают, что подобная риторика Трампа продиктована выборами 3 ноября, и потом все изменится. Однако в Раде предупреждают, что может оказаться еще хуже.

В Офисе президента фатально просчиталась: за какую ошибку заплатит вся Украина

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что в Офисе президента почему-то думают, что Трамп перестанет быть президентом сейчас в ноябре. Это, по его словам, большая ошибка. Политик отметил, что изменения возможны и, скорее всего, будут в расстановке балансов и сил в конгрессе, в Сенате Соединенных Штатов Америки. И, отметил, большинство могут получить демократы.

"Но в понимании Трампа, опять же, он вторично теряет власть или потеряет теоретически власть благодаря Зеленскому. Это было в 2020 году, сейчас это будет в 2026 году. Я думаю, что это будет отражаться не только на Зеленском, это будет отражаться на нас с вами", — пояснил политик.

По словам народного депутата, новая структура, новая конфигурация в парламенте заработает в Штатах с января 2027 года. А до этого времени, подчеркнул он, будет оставаться нынешняя модель. Кроме того, подчеркнул, даже после перемен президент Трамп будет оставаться президентом Трампом, если не будет импичмента или еще чего-нибудь.

"Поэтому вообще отсутствие стратегии и недальновидность, граничащая с близорукостью и полной слепотой, может привести к очень серьезным негативным последствиям", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что США могут попытаться заменить Зеленского.




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Источник: https://www.youtube.com/live/1vYguRPXA0I
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