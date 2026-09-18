В МИД сделали заявление о "выборах" на оккупированных территориях: к чему призывает Киев

Россия 18-20 сентября намерена провести выборы в Государственную думу РФ, в том числе организовав голосование на временно оккупированных территориях Украины. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев не признает эти действия и считает их незаконными.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение российского голосования на захваченных территориях не может создавать никаких правовых оснований для распространения российской юрисдикции на украинскую территорию.

В МИД напомнили, что Крым, Севастополь, а также временно оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей остаются частью Украины в соответствии с международно признанными границами.

Украинские дипломаты также указали на решение Генеральной Ассамблеи ООН от 2014 года, когда 143 государства поддержали резолюцию, подтвердившую территориальную целостность Украины и призвавшую Россию вывести войска. В Киеве заявляют, что любые организованные Россией голосования не способны изменить международный статус оккупированных территорий.

Отдельное внимание МИД обратил на возможные последствия для людей и организаций, которые будут участвовать в организации или проведении незаконного голосования. Ведомство предупредило о правовых последствиях таких действий в национальных и международных юрисдикциях.

В Киеве также призвали международное сообщество не признавать российские "выборы" на украинских территориях и не рассматривать их результаты как выражение легитимной политической воли населения.

По версии украинского МИД, включение представителей оккупированных территорий в состав российского парламента дополнительно ставит вопрос о легитимности формирования Госдумы.

Таким образом, предстоящая электоральная кампания Москвы на захваченных территориях становится не только внутренним российским политическим событием, но и очередным предметом международного спора вокруг статуса украинских земель.

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