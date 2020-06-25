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Главная Новости Политика внешняя политика В Крыму прошел военный парад России: МИД направил ноту протеста в Москву
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В Крыму прошел военный парад России: МИД направил ноту протеста в Москву

Украинский МИД озабочен систематической милитаризацией аннексированного Крыма

сегодня, 12:41
Автор:

Екатерина Белоброва
В Крыму прошел военный парад России: МИД направил ноту протеста в Москву

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Россию из-за проведения военного парада в Севастополе в честь 75-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По убеждению украинской стороны, данное действие демонстрирует дальнейшие намерения страны-агрессора увеличивать эскалацию и проводить милитаризацию на полуострове Крым.

"Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта в соответствии с пунктом 2 "Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений" от 12.02.2015 и пунктом 2 "Дополнение к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 в части, касающейся отвода танков, а также артиллерийских орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно)", - отмечается в сообщении.

Как результат, внешнеполитическое ведомство призвало Кремль немедленно остановить нарушение территориальной целостности Украины и покинуть аннексированную территорию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный парад прошел в нескольких городах России, а апогей "торжества ветеранов" состоялся в Москве.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-u-zvyazku-z-provedennyam-tak-zvanih-vijskovih-paradiv-pidrozdiliv-chf-rf-na-tot-ar-krim-ta-msevastopol-takozh-pidrozdiliv-rosijskih-zbrojnih-formuvan-v-mdoneck-ta-mlugansk
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