В Крыму прошел военный парад России: МИД направил ноту протеста в Москву

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Россию из-за проведения военного парада в Севастополе в честь 75-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По убеждению украинской стороны, данное действие демонстрирует дальнейшие намерения страны-агрессора увеличивать эскалацию и проводить милитаризацию на полуострове Крым.

"Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта в соответствии с пунктом 2 "Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений" от 12.02.2015 и пунктом 2 "Дополнение к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 в части, касающейся отвода танков, а также артиллерийских орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно)", - отмечается в сообщении.

Как результат, внешнеполитическое ведомство призвало Кремль немедленно остановить нарушение территориальной целостности Украины и покинуть аннексированную территорию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный парад прошел в нескольких городах России, а апогей "торжества ветеранов" состоялся в Москве.

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