"В Кремле зазвонил телефон": Путин в разговоре с Меркель настоял на выполнении Минских соглашений

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Екатерина Белоброва
Сегодня президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель созвонились для обсуждения ряда внешнеполитических вопросов, в частности, урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора была высказана обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей и решений "нормандской четверки", принятых во время декабрьской встречи в Париже.
Также стороны отметили важность активизации переговорного процесса в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.
Кроме того, Путин в очередной раз призвал к налаживанию прямого диалога между Украиной и пророссийскими боевиками и согласованию с ними шагов по выполнению "Минска", против чего категорически выступает украинская сторона.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о новом законе про референдум, который инициирован президентом Владимиром Зеленским.
"Впервые в истории референдумов в Украине предполагается внедрить инструмент электронного голосования с полным учетом возможных угроз с точки зрения кибербезопасности, – говорит политический эксперт Олег Постернак. – Один из самых важных пунктов, который вызывал многолетние споры юристов и политиков – статья 4, которая устанавливает, что решение референдума не требуют утверждения каким бы то ни было государственным органом. Также в законопроекте есть конкретных предохранители, которые не позволят использовать временно оккупированные территории для влияния на организацию и проведение референдумов. Большинство норм, касающихся организации референдума, очень похожи на аналогичные нормы Избирательного кодекса".
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