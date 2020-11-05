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В Киеве пройдет Крымский саммит: известна дата

Глава МИД сообщил, какое решение приняли по "Крымской платформе"

сегодня, 11:53
Автор:

Таисия Ерохина

Следующей весной Украина планирует провести в столице международный саммит "Крымской платформы". Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.

В Киеве пройдет Крымский саммит: известна дата

Фото из открытых источников

Министр напомнил, что два дня назад в российском Ростове по откровенно сфабрикованным обвинениям были осуждены трое крымских татар. В тот же день, 3 ноября, в аннексированном Крыму задержали корреспондентов "Крымской солидарности" (на следующий день их отпустили). Поэтому, резюмировал глава МИД, продолжаются системные репрессии со стороны оккупационных властей РФ в Крыму в отношении крымских татар.

Чтобы вывести вопрос Крыма снова на международную повестку дня, в столице запланировали саммит Крымской платформы.

"Я сегодня уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года", — сказал Кулеба.

В МИД надеются, что к тому времени ситуация с пандемией стабилизируется.

Как сообщалось, украинские эксперты дали оценку "Крымской платформе" для деоккупации полуострова, которую на днях МИД Украины презентовал для ЕС.


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/755392628391447/?__cft__[0]=AZX58TFf6l64uXrOzQ2Df2rIlHAKXmItHRcsBQw6c6rAdx2KCXZFtpFGX0LAhtbXRXyqM9CYSdb1zXb5_DGDg7EuS-jGmelxGzwZMTTug5pQHypCZ1eYOgspzGFPrGIkyjeFd7CcM3MoVFCBjBdo0ibKTW_TkdLgYasJrveKUJpl9w&__tn__=%2
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