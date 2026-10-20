Дипломатический конфликт с Южной Кореей может обостриться. Из-за спора относительно передачи двух северокорейских военнопленных. В Сеуле указывают на договоренности не разглашать информацию, а украинская сторона этого не сдержалась. Сеул уже отозвал посла из Киева, а 20 октября объявил о выводе части работников посольства. Искусственный интеллект спрогнозировал, к чему может привести этот конфликт.

Дипломатия. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT Чат-бот считает, что главная опасность заключается не в самом дипломатическом скандале, а в его возможном влиянии на дальнейшее сотрудничество двух стран. У Южной Кореи есть технологические и финансовые возможности, которые могли бы помочь Украине в восстановлении и укреплении обороны.

Из-за конфликта отношения Киева и Сеула могут осложниться, а готовность южнокорейской стороны расширять поддержку — уменьшиться. Ситуация также выгодна России, углубляющей военное сотрудничество с КНДР.

В то же время чат-бот отмечает: говорить о неизбежном прекращении помощи рано. Украине нужна прагматичная дипломатия, которая позволит уладить спор без ущерба для стратегических интересов обоих государств.

Чат-бот Gemini называет обострение отношений с Сеулом серьезным геополитическим риском. Среди возможных последствий — усложнение доступа к артиллерийским боеприпасам и системам противовоздушной и противоракетной обороны. Даже если поставки происходили из-за обменных схем из США, дипломатический конфликт может поставить под угрозу эти механизмы.

Еще одна проблема – сотрудничество в обмене разведывательными данными о северокорейских военных и оружии, которые Россия использует в войне против Украины.

Кроме того, Сеул является потенциальным партнером по восстановлению инфраструктуры, энергетики и развитию машиностроения. Ухудшение отношений может осложнить привлечение южнокорейских технологий и инвестиций. Поэтому Gemini считает возобновление доверия одним из приоритетов украинской дипломатии.

Чат-бот DeepSeek акцентирует внимание на потере доверия между Киевом и Сеулом. Публичное раскрытие информации о передаче двух северокорейских пленных могло подвергнуть угрозе договоренности и создать проблемы для самих военнопленных и их семей.

Худший сценарий для Украины – потеря Южной Кореи как потенциального поставщика оружия и финансовой помощи. DeepSeek также утверждает, что Сеул стремится улучшить отношения с Москвой, а нынешний конфликт может послужить поводом для дистанцирования от Киева.

Чат-бот считает, что дипломатический компромисс и взаимные уступки могли бы приостановить дальнейшее обострение. Затягивание спора, по его мнению, ослабляет позиции Украины и дает России дополнительные аргументы.

Все три чата сходятся на том, что главная угроза для Украины — уменьшение доверия с Сеулом и возможное сужение сотрудничества. Они также отмечают риски для оборонной поддержки, восстановления и противодействия военному партнерству России с КНДР.

Отличия – в акцентах: ChatGPT призывает не преувеличивать риск остановки помощи, Gemini подробнее описывает угрозы для боеприпасов, ПВО и разведки, а DeepSeek подчеркивает возможное сближение Сеула с Москвой. Все три ответа фактически сводятся к одному: Украине важно как можно быстрее урегулировать конфликт, чтобы дипломатический спор не перерос в стратегическую утрату.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Украина не может противостоять России.



