"Украина окажется на столе": ИИ назвал главную угрозу встречи Си, Трампа и Путина

В ноябре 2026 года на полях саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь может состояться встреча лидеров США, Китая и России. Пока неизвестно, что такая встреча уже запланирована, однако и Дональд Трамп и Владимир Путин саммит посетят. Какие риски для Украины может создать подобная встреча, ответили три модели искусственного интеллекта.

Трамп, Путин, Си. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT: главная опасность состоит в том, что Украину могут попытаться превратить в объект договоренностей великих государств. Самым рискованным сценарием модель ИИ называет договоренности о прекращении огня или территориальных вопросах без реальных гарантий безопасности. Отдельно речь идет о возможном давлении на Киев с требованием согласиться на условия, выгодные Москве. В то же время ChatGPT видит и потенциальный положительный момент: Китай может использовать свое влияние на Путина. Ранее Зеленский говорил Трампу, что Си оказывает влияние на российского лидера и призвал привлечь Пекин к переговорам.

Чат-бот Gemini: наибольший риск бот связывает со сценарием Ялта-2 — когда крупные государства договариваются о сферах влияния без участия Украины. В такой ситуации Вашингтон и Пекин могут искать глобальные компромиссы, а война в Украине рискует стать частью более широкого торга. Для России встреча была бы возможностью выйти из международной изоляции и добиваться легитимизации своих требований. Еще один риск Gemini видит в возможной усталости союзников, которые могут захотеть завершить войну любой ценой.

Чат-бот Copilot также предупреждает о кулуарных договоренностях. По его мнению, Китай может поддержать идею заморозки войны, что фактически закрепит оккупацию. Трамп, который говорит о необходимости быстро остановить войну, может давить на Украину по поводу невыгодных условий. Путин может использовать встречу для легитимизации своих требований и демонстрации статуса равного среди мировых лидеров.

В итоге все три чат-бота сходятся в одном: главный риск для Украины — возможные решения по войне без полноценного участия Киева. В то же время ChatGPT отдельно отмечает возможность использовать влияние Китая на Кремль, тогда как Gemini акцентирует на риске глобального торга, а Copilot — на угрозе фактического замораживания войны и закрепления оккупации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по версии журналиста Гордона, Зеленский может сделать с Путиным на встрече.



