«Украина хочет мира»: Сибига и страны ООН призвали Путина к прекращению огня

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Недилько Ксения
Международная коалиция в составе 51 страны-члена Организации Объединенных Наций выступила с мощным консолидированным заявлением в защиту суверенитета и безопасности Украины. Текст заявления, распространенный Министерством иностранных дел Украины, содержит безапелляционные требования к Москве об остановке боевых действий, возвращении похищенных граждан и гарантировании мировой продовольственной стабильности.
Заявление стран ООН
Правительства более полусотни государств подтвердили свою твердую солидарность с Киевом в борьбе с оккупационными войсками.
Международные партнеры отдельно отметили готовность украинского руководства к немедленным шагам для деэскалации.
Кроме сугубо военных аспектов, подписанты подняли острую гуманитарную проблему принудительной депортации гражданских лиц, которая является тяжким военным преступлением Кремля.
Мировое сообщество требует от РФ "обеспечить немедленный, безопасный и безусловный возврат в Украину всех произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных украинских гражданских", акцентируя на том, что речь идет прежде всего о "в частности детях".
Еще одним ключевым пунктом совместного манифеста стала защита мировых логистических маршрутов от российских посягательств. Партнеры осудили попытки Кремля устроить глобальный голод.
В завершение обращения подписанты резюмировали главное отличие в стремлениях обеих сторон конфликта, указав единственный путь к восстановлению международного права.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Путин выступил с заявлениями после выборов .