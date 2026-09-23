«Украина хочет мира»: Сибига и страны ООН призвали Путина к прекращению огня

Международная коалиция в составе 51 страны-члена Организации Объединенных Наций выступила с мощным консолидированным заявлением в защиту суверенитета и безопасности Украины. Текст заявления, распространенный Министерством иностранных дел Украины, содержит безапелляционные требования к Москве об остановке боевых действий, возвращении похищенных граждан и гарантировании мировой продовольственной стабильности.

Заявление стран ООН

Правительства более полусотни государств подтвердили свою твердую солидарность с Киевом в борьбе с оккупационными войсками.

"Мы стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее в противостоянии российской агрессии", — решительно задекларировали дипломаты стран ООН. Они обратили особое внимание мирового сообщества, что украинская сторона уже проявила максимальную конструктивность для достижения мира на практике.

Международные партнеры отдельно отметили готовность украинского руководства к немедленным шагам для деэскалации.

"Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня", — констатируется в совместном заявлении, где также содержится прямой призыв к агрессору зеркально ответить на этот шаг: "Призываем Россию наконец-то сделать то же самое".

Кроме сугубо военных аспектов, подписанты подняли острую гуманитарную проблему принудительной депортации гражданских лиц, которая является тяжким военным преступлением Кремля.

Мировое сообщество требует от РФ "обеспечить немедленный, безопасный и безусловный возврат в Украину всех произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных украинских гражданских", акцентируя на том, что речь идет прежде всего о "в частности детях".

Еще одним ключевым пунктом совместного манифеста стала защита мировых логистических маршрутов от российских посягательств. Партнеры осудили попытки Кремля устроить глобальный голод.

"Россия пытается заблокировать украинский экспорт зерна, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность", — отмечают правительства 51 страны, подчеркивая свою солидарность с усилиями Киева в Черноморском регионе: "Поддерживаем усилия по обеспечению свободы судоходства в Черном море".

В завершение обращения подписанты резюмировали главное отличие в стремлениях обеих сторон конфликта, указав единственный путь к восстановлению международного права.

"Украина хочет мира", — констатировали мировые лидеры, наметив четкий алгоритм действий для захватчиков. По их словам, "Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и содержательно приобщиться к переговорам для всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Путин выступил с заявлениями после выборов .