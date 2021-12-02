Убийство депутата Госдумы Вороненкова: суд оправдал одного из фигурантов

Прокуратура города Киева намерена обжаловать приговор по резонансному уголовному делу об убийстве экс-депутата Российской Думы Дениса Вороненкова. Речь идет о судебном приговоре, по которому был оправдан один из участников, – Александр Лось. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя комментарий спикера надзорного учреждения города Киева Надежды Максимец.

Один из фигурантов убийства российский политик был отпущен (фото из открытых источников)

По ее словам, прокуроры будут подавать апелляцию по второму фигуранту дела, которого судебное учреждение оправдало.

Важно, что сегодня, 2 декабря, Шевченковское районное судебное учреждение постановило приговор по делу Вороненкова. Второй участник преступления – экс-глава Павлоградского "Правого сектора" Ярослав Тарасенко проведет 12 лет в колонии с конфискацией.

Как установили следователи, он подвез наемного убийцу Павла Паршова, экс-солдата Национальной гвардии того рокового дня, когда было совершено покушение на бывшего российского депутата.

Что касается другого обвиняемого Александра Лося, то судебное учреждение не нашло подтверждения, что этот фигурант уголовного дела был организатором этого резонансного преступления.

Важно, что следователи завершили расследование в августе 2021 года. Денис Вороненков был застрелен в центре столицы нашей страны в марте 2017 года. Охранник российского политика успел выстрелить в наемного убийцу, позже умершего в медицинском учреждении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во время охоты застрелили адвоката подозреваемого по делу Вороненкова. Адвокат Пархоменко защищал подозреваемого в организации убийства Вороненкова – Александра Лося.

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