Транспортное сообщение с Россией для украинцев останется закрытым из-за COVID-19

Железнодорожное сообщение с Россией из Украины остается закрытым, поскольку в РФ порог заболеваний коронавирусом COVID-19 остается высоким и это может грозить нашим гражданам новой вспышкой опасной инфекции. Об этом рассказал в интервью заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Так, по его словам, у ведомства в повестке дня не стоит запуск поездов, а про авиасообщение речь даже не идет, так как оно прекратилось на фоне российской агрессии еще в 2014 году.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуации в Украине, поскольку и нас цифры растут", - пояснил причины Боднар.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВОЗ обеспокоена ближайшим проведением парада Великой Победы в Москве, так как это чревато для россиян новой вспышкой коронавируса COVID-19.

Что касается подготовительных мер к параду со стороны Кремля, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил, что около 80 ветеранов войны, которые должны принять участие в параде 24 июня, переведены на карантин, чтобы защитить здоровье пожилых людей.



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