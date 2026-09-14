Трамп загнал Зеленского в тупик: выбор между плохим и катастрофическим сценарием

Президент США Дональд Трамп имеет несколько мощных рычагов, с помощью которых может попытаться давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот был более уступчивым. Искусственный интеллект проанализировал возможные инструменты давления Вашингтона на Киев.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT назвал военную помощь главным рычагом влияния. Речь идет не только о возможности сокращать или задерживать поставки оружия. Для Киева особенно чувствительным вопросом являются американские возможности по противовоздушной обороне и перехвату баллистических ракет.

Второй инструмент – переговоры. По мнению чат-бота, Трамп может определять темп американской дипломатии, формировать повестку дня и требовать от украинской стороны большей гибкости.

Отдельно ChatGPT выделил политическое и информационное давление. Вашингтон может публично переводить в Киев часть ответственности за отсутствие договоренностей или требовать конкретных шагов. В то же время, подчеркнул чат-бот, Зеленский не может просто согласиться на какие-либо требования: у Украины есть собственные "красные линии", а чрезмерные уступки будут иметь серьезные последствия внутри страны.

Чат-бот Gemini также поставил во главу угла военный рычаг. По его оценке, США могут задерживать поставки критического вооружения, боеприпасов или разведывательной информации. Отдельным элементом давления может стать привязка помощи к конкретным требованиям Киева.

Второе направление – финансы. Речь идет о бюджетной поддержке Украины и международных кредитах. Из-за своего влияния Вашингтон, как считает Gemini, потенциально может создавать проблемы и в этом направлении.

Еще один козырь – дипломатия. США могут публично обвинять Киев в нежелании мира и одновременно влиять на европейских союзников. Это ослабило бы позицию Украины за столом переговоров.

В то же время Gemini отмечает: Трампу также нужен результат. Его целью, по логике ответа, является скорая договоренность, а не полная капитуляция Украины.

Чат-бот DeepSeek назвал сразу несколько точек Киева: оружие, разведку, политическое давление и экономические вопросы. По мнению чат-бота, американская военная поддержка остается одним из самых сильных козырей Вашингтона.

Отдельно DeepSeek выделил разведданные, имеющие большое значение для украинских военных операций. Еще одно направление — политическое давление, в частности, требования к внутриполитическим процессам в Украине.

Также чат-бот обратил внимание на экономический аспект и вопросы украинских ресурсов. В его трактовке Трамп пытается действовать не только как политический союзник, но и как переговорщик, стремящийся получить конкретную отдачу за американскую поддержку.

Все три чат-бота сходятся в главном: сильнейшие козыри Трампа – военная помощь, разведка, финансы и дипломатическое давление. Ответы отличаются акцентами: ChatGPT больше говорит о переговорах и политическом давлении, Gemini – о финансах и влиянии США на Европу, а DeepSeek – о ресурсах и жестком стиле Трампа.

Но общий вывод звучит довольно жестко: Трамп не оставляет Зеленскому хороших вариантов – только выбор между плохим и катастрофическим. В то же время, заставить Киев согласиться абсолютно на все Вашингтон не может — украинские власти имеют собственные ограничения и "красные линии".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле стоит по требованию Путина к Зеленскому.