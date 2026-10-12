Трамп резко изменил позицию по отношению к Зеленскому: как это повлияет на отношение ЕС к Украине

Требование США к Украине по прекращению ударов по российским НПЗ и жесткая позиция Киева обострили отношения стран. Сообщается, что американская сторона даже предупредила не только Украину, но и Европу о возможном прекращении продажи оружия для Украины. Повлияет ли позиция Трампа относительно Зеленского на отношение ЕС, ответил искусственный интеллект.

Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, конфликт Трампа с Зеленским не означает автоматического изменения позиции Евросоюза. Для европейских стран важно не допустить побед России или восстановления ее военных возможностей, ведь это может усилить угрозу самой Европе.

В то же время у ЕС нет единой позиции относительно дальнейшей поддержки Украины. Часть стран готова увеличивать помощь, другие могут настаивать на уступках, более жестком контроле за расходами или ускорении переговоров.

Главный риск – не полный отказ Европы от поддержки, а ее замедление. К тому же, финансовые ресурсы не заменят американскую разведку, отдельные виды вооружения и оперативные возможности США. Украина рискует оказаться под двойным давлением – на фронте и во время дипломатических переговоров.

Gemini считает, что жесткая риторика Белого дома может подтолкнуть ЕС к более активным действиям, а не к отказу от поддержки Киева. Европейские лидеры понимают, что ослабление Украины может создать угрозу для них самих. Потому нестабильность американской политики способна стать стимулом для мобилизации европейских ресурсов.

Однако при увеличении финансовой нагрузки Европа, по мнению чат-бота, потребует большей прозрачности государственного управления, контроля за использованием средств и проведения реформ.

Таким образом, поддержка Украины может сохраниться, но станет более прагматичной. Брюссель будет вынужден одновременно обеспечивать финансирование Киева и более внимательно следить за тем, как используются выделенные ресурсы.

DeepSeek оценивает ситуацию более жестко. По его мнению, позиция Трампа уже подталкивает Европу к большей самостоятельности. В качестве примера чат-бот приводит программу PURL, в рамках которой европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины. По утверждению DeepSeek, угрозы Вашингтона заблокировать программу из-за ударов по российским НПЗ заставляют ЕС искать альтернативные каналы поставок.

Еще одна проблема – финансирование. DeepSeek упоминает кредит на 90 млрд евро на 2026-2027 годы, из которых 60 млрд должны быть направлены на оборону. В то же время чат-бот отмечает отсутствие полного единства внутри Евросоюза и блокирование пакета Венгрией.

DeepSeek: Европа будет брать на себя больше ответственности, но без США не сможет быстро обеспечить Украину всем необходимым.

Все три модели соглашаются в основном: конфликт Трампа с Зеленским не означает автоматического прекращения европейской поддержки. ЕС имеет собственные интересы безопасности, однако столкнется с финансовыми, военными и политическими ограничениями.

Разница – в оценке реакции Европы. ChatGPT отмечает риск медленней помощи, Gemini — усиление контроля и требований к Украине, а DeepSeek — необходимость срочно искать альтернативу американским поставкам. Совместный вывод налицо: Европа может взять на себя больше, но полностью заменить США будет сложно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, пойдет ли Трамп открыто против Украины.