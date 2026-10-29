Трамп оставил Зеленского за бортом G20: что может изменить поражение республиканцев

Президент США Дональд Трамп пригласил на декабрьский саммит G20 в Майами лидера РФ Владимира Путина. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что еще не получал приглашения. Искусственный интеллект проанализировал, почему Трамп не приглашает Зеленского и как изменятся его взгляды, если республиканцы проиграют выборы 3 ноября.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT отмечает, что отсутствие приглашения может являться дипломатическим сигналом. Трамп не спешит демонстрировать особую поддержку Украине и оставляет простор для переговоров с Россией. В то же время, утверждать, что Зеленского сознательно отстраняют от переговоров, без дополнительных подтверждений рано.

Саммит G20 – это не только протокольное мероприятие, но и возможность показать, кого Вашингтон считает важным участником международного диалога. Приглашение Зеленского на одну площадку с Путиным потребовало бы согласования сложного формата встречи. Трамп может хотеть сначала договориться с Москвой о повестке дня.

Если республиканцы проиграют выборы, это не означает автоматического изменения внешней политики США, но может ослабить позиции Трампа внутри страны. Решение по приглашению будет зависеть от того, увидит ли он в присутствии Зеленского пользу собственной мирной инициативы.

По мнению Gemini, Трамп связывает приглашение Зеленского со своими политическими амбициями и результатами выборов в Конгресс. Он может рассматривать саммит как площадку для демонстрации дипломатического успеха – в частности, заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Если переговоры затянутся до декабря, присутствие Зеленского может напоминать о продолжении войны и отсутствии договоренностей. В то же время, задержка с приглашением, по этой версии, может быть способом давления на Киев и побуждение Украины к компромиссам, которых добивается Белый дом.

Если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом, Трамп может активнее искать внешнеполитические успехи. Поэтому Gemini предполагает, что вероятность приглашения Зеленского даже увеличится: американскому президенту понадобится масштабное международное событие, которое продемонстрирует лидерство США и поможет избежать обвинений в уступках Путину.

Copilot объясняет отсутствие приглашения стремлением Трампа показать дистанцию от Киева и продемонстрировать американскому электорату, что поддержка Украины не безусловна. Она, по этой версии, зависит от условий, которые считает Вашингтон выгодными.

В то же время это не обязательно означает окончательный разрыв отношений – скорее дипломатическое давление. Если республиканцы проиграют выборы, приглашение Зеленского может стать жестом поддержки и способом возобновить партнерство. Copilot отмечает, что демократы традиционно демонстрируют большую открытость к Украине, хотя решение по участию президента Украины все равно будет зависеть от политической ситуации.

Все три чата сходятся на том, что отсутствие приглашения может быть политическим сигналом, а не окончательным разрывом с Киевом. Они также допускают, что Трамп использует саммит как инструмент для продвижения собственного видения завершения войны.

Различаются оценки последствий возможного поражения республиканцев. ChatGPT считает, что она ослабит позиции Трампа, но не гарантирует приглашение. Gemini предполагает, что потребность в дипломатическом успехе может повысить шансы Зеленского. Copilot делает акцент на возможном возобновлении партнерства с Украиной. Это версии чат-ботов, а не подтвержденные мотивы Белого дома.

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