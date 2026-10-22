Трамп может отыграться на Зеленском и Украине: худший сценарий грозит уже в ноябре

Если республиканцы проиграют выборы в Конгресс США 3 ноября, Дональд Трамп может усилить давление на Владимира Зеленского и Украины. В то же время, потеря большинства в Конгрессе способна ограничить возможности президента США продвигать собственный сценарий завершения войны. Искусственный интеллект оценил, как результаты выборов могут повлиять на отношения Вашингтона и Киева.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бот ChatGPT, поражение республиканцев не обязательно изменит личное отношение Трампа к Зеленскому, но может повлиять на его политику в отношении Украины. Если демократы получат контроль над одной или двумя палатами Конгресса, президенту будет сложнее реализовывать свои решения без сопротивления законодателей.

В то же время, Трамп может попытаться компенсировать внутриполитическое поражение быстрым внешнеполитическим успехом и еще активнее продвигать собственный сценарий завершения войны. Для Украины это создает риск новых требований и ужесточения давления. Однако результат выборов сам по себе не гарантирует ни ухудшения, ни улучшения отношения к Киеву.

Чат-бот Gemini предполагает, что Трамп может воспринять поражение своей партии как удар по собственным амбициям и усилить критику Украины и лично Зеленского. Американский президент может обвинять Киев в препятствовании его плану скорого завершения войны на условиях, выгодных Москве.

Однако ослабление позиций республиканцев в Конгрессе будет иметь и другое следствие: Трампу будет сложнее блокировать помощь Украине или вынуждать Киев принимать его условия. Поэтому, по оценке Gemini, личная неприязнь к украинскому руководству может сохраниться, но возможности давить на Украину сократятся.

Чат-бот DeepSeek прогнозирует более жесткий сценарий. Предполагает, что Трамп может переложить ответственность за поражение республиканцев на Зеленского, обвиняя украинские власти в срыве мирных переговоров и других проблемах.

Наибольшие риски, по этой оценке, связаны не с риторикой, а с возможными решениями по военной помощи. DeepSeek предполагает, что Трамп может пойти на дальнейшее сокращение поддержки Украины, в частности, разведывательной информации. Даже контроль демократов над Конгрессом, по мнению чат-бота, не будет гарантировать защиту помощи, если президент не захочет использовать доступные средства.

Все три чата допускают, что поражение республиканцев может усилить давление Трампа на Зеленского и сделать украинский вопрос частью внутренней политической борьбы в США. В то же время, они по-разному оценивают последствия для Киева.

ChatGPT отмечает неопределенность и возможный поиск Трампом внешнеполитического успеха. Gemini считает, что ослабление республиканцев может ограничить его возможности давить на Украину. DeepSeek прогнозирует наибольшие риски, включая возможное сокращение военной и разведывательной поддержки. Все эти сценарии остаются предположениями, а реальные последствия будут зависеть от результатов выборов и дальнейших решений Вашингтона.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сможет ли Украина воевать еще 10 лет.



