Суд в Швейцарии присудил украинскому экс-нардепу 28 месяцев тюремного заключения

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Татьяна Веремеева
Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал, что бывший народный
депутат Украины Николая Мартыненко причастен к отмыванию около 2,8 млн евро
через швейцарскую финансовую систему. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на
программу "Схемы".
Кроме того, швейцарский суд признал виновным в этом деле еще одного
украинца – Павла Скаленко. Он вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском
уголовном производстве НАБУ и САП. Согласно решению суда Швейцарии Мартыненко
должен отбыть наказание в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых –
"безусловного отбывания". Павлу Скаленко присудили 24 месяца заключения.
Уголовная палата Федерального уголовного суда приняла решение о наказании
для украинцев во время сегодняшнего заседания, которое состоялось 14:00 по
местному времени в городе Беллинцона.
Швейцарские правоохранители ранее отмечали, Николая Мартыненко и Павла Скаленко
подозревали в том, что они открывали в швейцарских банках счета, с которых
покупали недвижимое имущество и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом
украинцы отмывали деньги, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.
Следствие сообщало, что экс-депутат поручил Скаленку создать оффшорную
компанию в Республике Панама. Компанией руководили граждане Панамы, но все они
указывали в качестве своего уполномоченного представителя Мартыненко. Позже
Скаленко якобы по указанию Мартыненко отрывал счета в швейцарских банках от имени
оффшорной компании, указывая в документах бенефициарным владельцем активов
Николая Мартыненко.
Николай Мартыненко отрицает свою причастность к этим событиям.
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