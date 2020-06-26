Суд в Швейцарии присудил украинскому экс-нардепу 28 месяцев тюремного заключения

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал, что бывший народный депутат Украины Николая Мартыненко причастен к отмыванию около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на программу "Схемы".



Кроме того, швейцарский суд признал виновным в этом деле еще одного украинца – Павла Скаленко. Он вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП. Согласно решению суда Швейцарии Мартыненко должен отбыть наказание в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых – "безусловного отбывания". Павлу Скаленко присудили 24 месяца заключения.

Уголовная палата Федерального уголовного суда приняла решение о наказании для украинцев во время сегодняшнего заседания, которое состоялось 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Швейцарские правоохранители ранее отмечали, Николая Мартыненко и Павла Скаленко подозревали в том, что они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимое имущество и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом украинцы отмывали деньги, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

Следствие сообщало, что экс-депутат поручил Скаленку создать оффшорную компанию в Республике Панама. Компанией руководили граждане Панамы, но все они указывали в качестве своего уполномоченного представителя Мартыненко. Позже Скаленко якобы по указанию Мартыненко отрывал счета в швейцарских банках от имени оффшорной компании, указывая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Николай Мартыненко отрицает свою причастность к этим событиям.

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