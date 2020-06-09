Стало известно, кто с Донбасса вошел в украинскую делегацию ТКГ

К работе Трехсторонней контактной группы впервые в составе украинской делегации привлекли представителей временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Так, сегодня начался в онлайн-режиме очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе. Впервые в ТКГ работают в составе украинской делегации представители ОРДЛО. Их привлекли на основе положений Комплекса мер относительно выполнения Минских договоренностей: пункты 9, 11-12 предусматривают проведение консультаций с представителями ОРДЛО относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.

На сегодняшнем заседании Донецкую область представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш – они в 2014 году стали вынужденными переселенцами. А Луганскую область представили юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Напомним, Украина, Россия и ОБСЕ в рамках онлайн-заседания Трехсторонней контактной группы обсудили перспективы окончания войны на Донбассе. Так, говорили об открытии КПВВ в Золотом, проезде абитуриентов и работе банков в ОРДЛО.

Ранее мы писали, что на Донбасе возобновляют работу КПВВ.





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