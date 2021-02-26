Состоялся первый телефонный разговор Байдена и Путина: известно детали

На этой неделе состоялась первый телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина, где в качестве президентов своих государств были оба политика. Детали разговора сообщает издание Associated Press.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: TASS

По информации издания, первая беседа руководителей США и России имела деловой, хотя и несколько натянутый тон. Это лишь "подчеркнуло беспокойные отношения и хрупкий баланс" между двумя государствами.

Во время разговора Байден выразил свою обеспокоенность политическими преследованиям на территории России, что, в частности, касается оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Также американский политик осудил применение силы в отношении протестующих, вышедших поддержать осужденного Навального. Кроме того, в разговоре президентов были упомянуты вероятная причастность России к глобальной кибератаке на США и военные действия в Афганистане.

При этом Байден выразил четкую позицию, что ни о какой "перезагрузке" в деловых отношениях между США и Россией речь не идет. Более того: политик конкретно заявил об открытой поддержке суверенитета Украины, когда Россия находится на противоположной стороне военного конфликта.

Путин же пытался сконцентрироваться на вопросе о продолжении последнего договора о контроле над вооружениями, заключенный между Штатами и РФ.

В результате разговора была достигнута договоренность о экстренном сотрудничестве команд обоих президентов на пути к продолжению действия договора о ядерном оружии.

Между прочим, инициатором телефонного разговора стало именно российское правительство. Джо Байден не стал отказывать, но перед этим провел беседу с лидерами нескольких европейских стран, в частности Германии, Великобритании и Франции.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что у Байдена готовят новые жесткие санкции против России.

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